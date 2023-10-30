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林建海：当前世界经济呈现四方面特点

2023年10月30日17:33 | 来源：人民网
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人民网广州10月30日电 （记者孙博洋）28日，主题为“‘新资本、新价值、新世界’：全球经济碎片化下的重振与合作”的国际金融论坛（IFF）20周年全球年会在广州开幕。IFF常务副理事长、国际货币基金组织（IMF）原秘书长林建海在接受人民网采访时表示，逆全球化、全球经济碎片化仍影响着世界经济。

在谈到当前世界经济面临的问题时，林建海表示，当前世界经济主要有四个特点，一是低增长，全球经济增长缓慢，且不均衡；二是高利率，发达经济体包括美国、欧盟利率都在高点；三是高债务，多个国家的债务达到甚至超过了GDP的100%;四是高不确定性，全球经济环境的不确定性以及全球经济碎片化加剧。

同时，林建海认为，当前世界经济环境下，发展中国家的经济发展还会遇到很大困难，一是全球经济增速放缓，导致需求不足，对发展中国家的出口会有影响；二是美元高利率，以及美元升值导致的汇率波动，给许多新兴市场国家甚至发达国家融资带来困难，这些国家面临之融资和偿还外债的成本负担；三是债务问题。

林建海表示，今年是“一带一路”倡议提出十周年，“一带一路”倡议是一个具有重要意义的国际倡议，特别是需要基础设施建设资金的发展中国家，同时，还将基础设施建设的技术经验分享给这些国家，这非常有意义，所以“一带一路”倡议是一个互利共赢的倡议，这在这个当前高不确定性的国际环境里，更为重要。

(责编：王震、吕骞)
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