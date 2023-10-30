人民网北京10月30日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2023年10月30日20时37分，神舟十六号载人飞船与空间站组合体成功分离。

分离前，神舟十六号航天员乘组与神舟十七号航天员乘组开展了工作交接，完成了在轨工作经验交流、上行物资及下行样品转移安装等工作。分离后，神舟十六号航天员手持高清相机，通过飞船绕飞完成了以地球为背景的空间站组合体全景图像拍摄。

后续，神舟十六号载人飞船返回舱将在地面指令控制下择机再入返回，在中国空间站出差的航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮即将踏上回家之旅。

(责编：赵竹青、吕骞)

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