人民网广州10月30日电 （记者孙博洋）28日，主题为“‘新资本、新价值、新世界’：全球经济碎片化下的重振与合作”的国际金融论坛（IFF）20周年全球年会在广州开幕。会上，IFF学术委员亚洲开发银行前副首席经济学家庄巨忠表示，全球经济将能够实现软着陆。

在展望世界经济时，庄巨忠表示，市场的共识以及国际组织认为全球经济能够实现软着陆，但是在增长方面，今明两年将会继续疲软，而且通胀不会恢复到疫情前长期的平均水平。

庄巨忠认为，当全球经济进行软着陆的时候，仍存在几个风险：

一是通胀的压力可能比预期的要更加的持久。原因一是核心通胀非常顽固且下降缓慢，二是地缘冲突、一些央行过早结束紧缩政策导致通胀激增、极端气候影响粮食生产推高全球主要粮食和食品价格。

二是过度紧缩的货币政策可能会导致更多的全球金融系统的承压。包括可能看到更多银行倒闭，资产市场进行重新定价，长期过度的紧缩货币政策会使发展中国家面临更大的宏观挑战以及债务问题。

三是当前地缘政治紧张局势可能会导致更大的地缘经济和金融分裂。地缘政治紧张局势将会使得有更多经济政策被武器化，这将产生对短期恢复和长期增长负面影响。

对于这些风险，庄巨忠给出了四个政策建议：

一是对于一些有高通胀的国家而言，货币的政策应该继续要遏制通货膨胀，同时要保持金融系统稳定，这就需要有更多的基于数据的决策，与市场沟通，密切监测金融风险，加强金融机构监管。

二是如果有不稳定债务，需要重新整合公共财政，增加税收和加强税收的征管，另外要增强社会保障。

三是要推进结构性改革，以便消除长期增长制约因素。

四是加强国际合作，奉行多边主义，以便共同应对共同的挑战。包括要加强协调经济政策，加快绿色转型，在WTO的框架之下来解决贸易争端，通过谈判缓解地缘政治紧张局势，以及支持低收入国家。

(责编：王震、吕骞)

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