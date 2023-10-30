人民网广州10月30日电 （记者孙博洋）28日，主题为“‘新资本、新价值、新世界’：全球经济碎片化下的重振与合作”的国际金融论坛（IFF）20周年全球年会在广州开幕。29日晚，第四届“IFF全球绿色金融奖”（以下简称绿金奖）颁奖典礼在国际金融论坛（IFF）20周年全球年会期间举行。

IFF 联合主席、联合国大会主席理事会主席韩升洙发表颁奖致辞。主办方供图

典礼上，IFF 联合主席、联合国大会主席理事会主席韩升洙在颁奖致辞中表示，我们都被气候变化深刻地影响，所有人都不能独善其身，金融领域也不能够独立于气候变化之外。金融可以是非常重要的工具，在应对全球气候变化中发挥重要作用。IFF打造“全球绿色金融奖”，就是要鼓励金融领域的创新，推动绿色发展。

IFF 副主席、联合国前副秘书长兼联合国环境规划署前执行主任埃里克·索尔海姆发表颁奖致辞。主办方供图

IFF 副主席、联合国前副秘书长兼联合国环境规划署前执行主任埃里克·索尔海姆表示，中国在绿色发展的道路上步调非常地坚实，人民对于良好环境的需求非常高，监管方面也推出了更多的手段和措施切实推进环境治理。更重要的是，私营部门积极参与并表现出惊人的创新活力，在绿色创新发展方面成就卓著。在绿色发展方面的创新和实践中，中国发挥了引领作用，一些企业和个人走在了环境治理和绿色发展的前列。

据悉，“IFF全球绿色金融奖”是国际金融论坛（IFF）于2020年发起设立的，评审委员会由中外25位具有全球影响力和权威性的重要财经领袖和金融界、环境界精英组成，旨在对全球绿色金融领域尤其是气候投融资和生物多样性金融领域做出突出成绩的机构以及创新性解决方案进行表彰和奖励，以此促进全球气候治理和可持续发展进程。

值得注意的是，本届IFF全球绿色金融奖的评审更加关注利用金融手段推动绿色发展，吸引了更多元的行业机构代表参与。同时，评审过程更加突出鼓励创新性和实际效果，并对营利和非营利机构及项目进行区分。此外，本届IFF全球绿色金融奖还面向处在发展前沿的初创和中小型企业增设“成长奖”。

据主办方介绍，经过严谨的评选流程，安盛集团、中国广核集团、蚂蚁科技集团、国际资本市场协会等10家单位获得“年度奖”，中信证券-碳交易及碳金融综合服务、沙特国家发展基金-NEOM氢能项目、普华永道-中国“绿金为石，三通一体”ISSB一站式解决方案等10个项目获得“创新奖”，中节能衡准科技服务（北京）科技有限公司等3家企业获得“成长奖”。

(责编：王震、吕骞)

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