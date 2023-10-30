人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

赵忠秀：应加强WTO作用 坚定推进多边体制

2023年10月30日17:33 | 来源：人民网
小字号

人民网广州10月30日电 （记者孙博洋）28日，主题为“‘新资本、新价值、新世界’：全球经济碎片化下的重振与合作”的国际金融论坛（IFF）20周年全球年会在广州开幕。会上，IFF的学术委员、对外经济贸易大学校长赵忠秀表示，面对碎片化的世界经济和一些国家泛政治化、泛安全化的产业政策，要加强WTO的作用，坚定推进多边体制。

赵忠秀表示，产业政策如果制定得不恰当，会扼杀创造力、降低效率，也会浪费纳税人的资金，所以需要审慎地审视这些政策工具。

赵忠秀表示，在过去，国际经济环境一直在推动经济一体化、自由化，对产业政策有很多限制；而现在的现实情况已经颠覆了传统教科书的理解，一些国家的产业政策不是用来推动经济效率发展，而是成为泛政治化、泛安全化的工具，被滥用了，并且现在并没有一个国际规则来规范。

对于这种情况，赵忠秀表示，WTO是一个很好的平台，面对现在碎片化的世界经济，一定要加强WTO的作用，坚定推进多边体制，而不是削弱它。

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
赵忠秀：应加强WTO作用 坚定推进多边体制
　　人民网广州10月30日电 （记者孙博洋）28日，主题为“‘新资本、新价值、新世界’：全球经济碎片化下的重振与合作”的国际金融论坛（IFF）20周年全球年会在广州开幕。会上，IFF的学术委员、对外经济贸易大学校长赵忠秀表示，面对碎片化的世界经济和一些国家泛政治化、泛安全化的产业政策，要加强WTO的作用，坚定推进多边体制。…
吴晓青：民营经济新一轮发展的春天已到来
　　人民网广州10月30日电 （记者孙博洋）28日，主题为“‘新资本、新价值、新世界’：全球经济碎片化下的重振与合作”的国际金融论坛（IFF）20周年全球年会在广州开幕。会上，IFF顾问、第十三届全国政协常委、全国政协农业与农村委员会原副主任吴晓青表示，民营经济新一轮大发展的春天来了，在新的赶考路上，民营企业要消除顾虑，抢抓机遇，大胆发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部