人民网广州10月30日电 （记者孙博洋）28日，主题为“‘新资本、新价值、新世界’：全球经济碎片化下的重振与合作”的国际金融论坛（IFF）20周年全球年会在广州开幕。会上，IFF的学术委员、对外经济贸易大学校长赵忠秀表示，面对碎片化的世界经济和一些国家泛政治化、泛安全化的产业政策，要加强WTO的作用，坚定推进多边体制。

赵忠秀表示，产业政策如果制定得不恰当，会扼杀创造力、降低效率，也会浪费纳税人的资金，所以需要审慎地审视这些政策工具。

赵忠秀表示，在过去，国际经济环境一直在推动经济一体化、自由化，对产业政策有很多限制；而现在的现实情况已经颠覆了传统教科书的理解，一些国家的产业政策不是用来推动经济效率发展，而是成为泛政治化、泛安全化的工具，被滥用了，并且现在并没有一个国际规则来规范。

对于这种情况，赵忠秀表示，WTO是一个很好的平台，面对现在碎片化的世界经济，一定要加强WTO的作用，坚定推进多边体制，而不是削弱它。

(责编：王震、吕骞)

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