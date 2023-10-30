人民网广州10月30日电 （记者孙博洋）28日，主题为“‘新资本、新价值、新世界’：全球经济碎片化下的重振与合作”的国际金融论坛（IFF）20周年全球年会在广州开幕。会上，IFF顾问、第十三届全国政协常委、全国政协农业与农村委员会原副主任吴晓青表示，民营经济新一轮大发展的春天来了，在新的赶考路上，民营企业要消除顾虑，抢抓机遇，大胆发展。

吴晓青表示，通过到多地调研考察，发现困扰民营企业发展主要问题有：一是隐形壁垒多，民企发展的活力受到制约； 二是产权保护不足，民企的安全感缺乏；三是融资难、融资贵、成本杂、税费高，民企经济负担加重；四是外部的干扰多、消费需求弱，民企的效率下降；五是民企的过度扩张，风险暴露，部分民企存在着发展风险隐患。

对于如何支持民营经济发展，吴晓青建议，一是加快民营经济立法，总结现有民营经济法治建设成果，研究制定民营经济发展的促进法，更好保护民营经济发展和民营企业权益；二是强化生产要素支持，着力破解用地难等等诸多问题，探索建立全国性的土地指标、交易机制、引入竞争性价格机制，开展市场化跨区域交易。推广浙江、广东、上海等地的做法，建立银行、行业、金融机构制造业贷款考核机制，并加大对中小微企业的定向支持力度；三是拓宽政企互动渠道，创新政企常态化的交流机制，并将落实情况作为国务院大督查的内容。

对于民营企业怎么干，吴晓青建议，一是善于抢抓历史机遇，把握基础设施产业升级、科技创新、生态环保等方面蕴含的广阔市场机遇，通过参与和服务国家重大战略，开辟广阔发展空间。二是不断增强发展的能力，对表对标专精特新标准，聚焦实业，做精主业，加快技术创新、管理创新、商业模式的创新，同时抓住人才这个核心，积极对接高等院校、职业院校，探索建设满足企业用工需求教学工厂；三是弘扬企业家精神，不断增强合规经营的管理理念，政党爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。

他表示，党的十八大以来在破除公平准入壁垒，保障平等获取要素，保护企业合法权益等众多方面接踵推出了一大批便于操作、含金量高的实招和硬招，特别是今年7月中共中央国务院关于民营经济发展壮大的意见印发以来，惠企、活企、兴企春风密集吹来，总的来说对民企近年来认识的高度、改革的深度、推动的力度前所未有。民营经济新一轮大发展的春天来了，在新的赶考路上，民营企业要消除顾虑，抢抓机遇，大胆发展。

(责编：王震、吕骞)

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