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王信：进一步推动金融机构环境信息披露

2023年10月30日17:33 | 来源：人民网
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人民网广州10月30日电 （记者孙博洋）28日，主题为“‘新资本、新价值、新世界’：全球经济碎片化下的重振与合作”的国际金融论坛（IFF）20周年全球年会在广州开幕。会上，中国人民银行研究局局长王信表示，将进一步推动金融机构环境信息披露。

王信表示，中国人民银行一直是把可持续环境信息披露作为最重要的工作之一，主要做了以下三个方面的工作：

一是在2021年发布了《金融机构环境信息披露指南》，并发布了配套的金融机构碳核算的做法，现在正在修订《金融机构环境信息披露指南》，也要参考国际可持续发展准则理事会（ISSB）等发布的最新标准。

二是人民银行非常重视环境信息披露的激励约束的机制。人民银行推出了碳减排支持工具，要求金融机构在获得人民银行资金支持时，相应的要披露碳减排信息，而且碳减排信息需要经过第三方认证，从而推动金融机构信息披露发展。同时金融机构环境信息披露状况被纳入人民银行对金融机构的评价，作为一个定性的评价，提升了金融机构环境信息披露的积极性。

三是设立绿色金融改革创新试验区，试验区内对环境信息披露要求更高。

王信表示，目前金融机构环境信息披露还面临不少挑战，包括金融基础数据获取难、质量不高，同时，金融机构的积极性还有待进一步提升，披露标准需要进一步细化和完善，相关能力需要进一步提高。

他表示，下一步人民银行要进一步推动金融机构环境信息披露的进展，结合实际，先易后难、循序渐进推进，强化绿色金融评价机制作用，进一步发挥绿色金融改革创新试验区带头作用，推动大型银行和系统重要性银行走在前列，更好地和国际接轨。鼓励产业链上的大企业发挥引领带动作用，推动产业链上的其他企业来进一步披露信息。

(责编：王震、吕骞)
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