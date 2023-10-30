人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

范新林：民营经济是推动广东经济社会发展的重要力量

2023年10月30日17:33 | 来源：人民网
小字号

人民网广州10月30日电 （记者孙博洋）28日，主题为“‘新资本、新价值、新世界’：全球经济碎片化下的重振与合作”的国际金融论坛（IFF）20周年全球年会在广州开幕。会上，广东省贸促会副会长范新林表示，民营经济是推动广东经济社会发展的重要力量。

范新林表示，广东省民营经济大省，民营经济单位数、实际的税收、进出口额多项指标连续保持在全国首位，在广东实现工业化、推进现代化的进程中发挥了生力军的作用。

据范新林介绍，去年广东民营经济持续贡献60%左右的税收，占全省GDP比重超过了50%，并贡献了80%以上的新增就业，90%以上企业的数量。截止到今年六月份，全省登记在册的民营企业数量是1665万户，这个数量也是居全国首位。今年的前三季度，广东民营企业进出口3.69万亿元，同比增长是6.6%，拉动同期广东整体进出口增长3.8个百分点。

他表示，民营经济和民营企业在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生、稳住外贸基本盘等方面，发挥了重要的作用，成为推动广东经济社会发展的重要力量。

范新林表示，当前纷繁复杂的国际环境、世界经济格局的重大变化对民营经济带来了很多的挑战，同时又有很多机遇。一方面，中国民营经济贡献了中国70%以上的技术创新，是中国当之无愧的技术进步的主力军。另一方面，当前西方加强对中国高科技封锁和遏制，也对民营企业在技术创新方面提出了更高的要求。

他表示，近年来，从中央到地方出台了一系列的稳经济、促投资、减税降费等政策的措施，努力为民营企业健康发展创造良好的环境，但是应该看到很多的民营企业还是面临着融资困难、人才引进以及市场竞争激烈、市场准入壁垒、创新能力不足等诸多挑战。

范新林表示，广东省贸促会将进一步发挥自身优势，特别是加强通联政企、融通内外、畅通供需的主要功能，直面服务网络，扩大国际朋友圈，为民营企业深化合作搭建更多的更高的平台，提供更好的服务。

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
范新林：民营经济是推动广东经济社会发展的重要力量
　　人民网广州10月30日电 （记者孙博洋）28日，主题为“‘新资本、新价值、新世界’：全球经济碎片化下的重振与合作”的国际金融论坛（IFF）20周年全球年会在广州开幕。会上，广东省贸促会副会长范新林表示，民营经济是推动广东经济社会发展的重要力量。…
张燕生：中国经济发展迎来三方面机遇
　　人民网广州10月30日电 （记者孙博洋）28日，主题为“‘新资本、新价值、新世界’：全球经济碎片化下的重振与合作”的国际金融论坛（IFF）20周年全球年会在广州开幕。会上，IFF 学术委员、中国国际经济交流中心首席专家张燕生在接受人民网专访时表示，中国经济发展迎来三方面机遇。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部