人民网广州10月30日电 （记者孙博洋）28日，主题为“‘新资本、新价值、新世界’：全球经济碎片化下的重振与合作”的国际金融论坛（IFF）20周年全球年会在广州开幕。会上，广东省贸促会副会长范新林表示，民营经济是推动广东经济社会发展的重要力量。

范新林表示，广东省民营经济大省，民营经济单位数、实际的税收、进出口额多项指标连续保持在全国首位，在广东实现工业化、推进现代化的进程中发挥了生力军的作用。

据范新林介绍，去年广东民营经济持续贡献60%左右的税收，占全省GDP比重超过了50%，并贡献了80%以上的新增就业，90%以上企业的数量。截止到今年六月份，全省登记在册的民营企业数量是1665万户，这个数量也是居全国首位。今年的前三季度，广东民营企业进出口3.69万亿元，同比增长是6.6%，拉动同期广东整体进出口增长3.8个百分点。

他表示，民营经济和民营企业在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生、稳住外贸基本盘等方面，发挥了重要的作用，成为推动广东经济社会发展的重要力量。

范新林表示，当前纷繁复杂的国际环境、世界经济格局的重大变化对民营经济带来了很多的挑战，同时又有很多机遇。一方面，中国民营经济贡献了中国70%以上的技术创新，是中国当之无愧的技术进步的主力军。另一方面，当前西方加强对中国高科技封锁和遏制，也对民营企业在技术创新方面提出了更高的要求。

他表示，近年来，从中央到地方出台了一系列的稳经济、促投资、减税降费等政策的措施，努力为民营企业健康发展创造良好的环境，但是应该看到很多的民营企业还是面临着融资困难、人才引进以及市场竞争激烈、市场准入壁垒、创新能力不足等诸多挑战。

范新林表示，广东省贸促会将进一步发挥自身优势，特别是加强通联政企、融通内外、畅通供需的主要功能，直面服务网络，扩大国际朋友圈，为民营企业深化合作搭建更多的更高的平台，提供更好的服务。

(责编：王震、吕骞)

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