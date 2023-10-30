人民网广州10月30日电 （记者孙博洋）28日，主题为“‘新资本、新价值、新世界’：全球经济碎片化下的重振与合作”的国际金融论坛（IFF）20周年全球年会在广州开幕。会上，IFF 学术委员、中国国际经济交流中心首席专家张燕生在接受人民网专访时表示，中国经济发展迎来三方面机遇。

第一个重大机遇就是中国正在进入新经济，它的动能是创新驱动，同时，旧经济也在加快推动转型升级。

第二个重大机遇就是中国未来的发展核心是源于全要素生产率的增长。要提高相对全要素生产率的增长，核心是要靠改革开放，核心是要靠教育和人力资本的开发，核心是要靠技术进步来推动下一步中国的全要素生产率的增长。

第三个机遇是新经济。中国在把握数字技术革命，绿色革命、新能源革命方面非常努力，出口“新三样”已经成为中国出口和经济的新的增长点。

(责编：王震、吕骞)

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