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聚焦绿色低碳 关注数字智能

 ——第六届进博会技术装备展区前瞻

2023年10月31日08:50 | 来源：光明日报
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原标题：聚焦绿色低碳 关注数字智能

　　 第六届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举办。往届进博会上，企业商业展六大展区中，技术装备展区因其展品科技含量高一直是人气最高的展区之一。第六届进博会全面恢复线下举办，技术装备展区也集聚更多前沿技术和高端装备，集中展示了行业绿色低碳、数字智能等方面的最新成果。

　　智能化趋势凸显

　　 像专业乒乓球运动员一样，乒乓球教练机器人也能打出高质量的上旋球、下旋球。本届进博会，参展观众可以在技术装备展区欧姆龙展位体验乒乓球版的“人机对抗”。

　　 “真实体验”背后是相关智能技术的支撑。据介绍，欧姆龙今年带来参展的第八代乒乓球教练机器人，在实现机器与人相互理解方面有进一步提升。欧姆龙工作人员介绍，借助双向语音沟通，人与机器可以沟通训练想法，智能规划对打方案，提升用户运动表现。

　　 智能化趋势不仅给运动训练带来深刻变化，更直接影响着人们的衣食住行。高通将带来第三代骁龙8旗舰移动平台，进一步呈现5G和AI为手机、汽车、可穿戴设备等各类终端带来的新体验。

　　 高通公司中国区董事长孟樸说：“连续六次参加进博会，我们展示的展品更多样，在中国的合作伙伴越来越多。”

　　 同为科技公司，索尼也是连续六次参加进博会。索尼（中国）有限公司总裁吉田武司说：“索尼希望发挥业务多元化优势，积极参与并助力中国产业结构优化升级，助力中国新质生产力蓬勃发展。”

　　绿色风潮涌动

　　 推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。进博会大舞台也成为参展企业展现各自绿色低碳方案的大平台。

　　 参展企业东芝展示的功率半导体、碳捕获技术、大型抽水蓄能机组水力设备等都以绿色低碳为主题。参展观众还可以在东芝展位看到一款甲醇氢能发电机，这是一家中国初创企业采用了东芝电堆等技术研发生产的绿色动力产品。

　　 东芝（中国）有限公司董事长兼总裁八木隆雄说：“东芝将继续深耕中国本土市场，加强新兴领域合作，为中国客户带来更创新的产品和服务。”

　　 作为塑料和橡胶机械制造商的克劳斯玛菲，将展示新能源汽车制造领域的一系列解决方案。克劳斯玛菲集团首席执行官李勇说：“通过进博会平台，我们将进一步了解用户需求，持续进行技术研发，为中国市场提供优质的产品、服务和解决方案。”

　　 进博会的老朋友施耐德将以“创新融生态，加速双转型”为主题参展，通过覆盖14个行业的零碳应用场景等全方位展示施耐德的减碳能力。绿色低碳方案不仅在展馆内展示，也在展馆外落地。今年7月，施耐德上海康桥工厂三期项目落成，空气断路器整体产能提升30%，助力中国和全球电力系统加速绿色低碳转型。

　　 施耐德电气执行副总裁尹正说，施耐德将借助进博会平台，持续深化与生态伙伴的合作，携手产业链上下游共同推动绿色低碳转型。

　　开放合作平台作用进一步放大

　　 今年是中国首个自贸试验区——中国（上海）自由贸易试验区设立10周年。2018年11月举行的首届中国国际进口博览会上,中央交给上海新的三项重大任务，其中之一就是增设中国（上海）自由贸易试验区临港新片区。

　　 自贸试验区与进博会，对外开放都是贯穿其发展历程的关键词。本届进博会技术装备展区也增添了不少自贸试验区元素。

　　 集成电路、智能制造等技术装备行业的代表性产业也是临港新片区重点发展的产业。作为本届进博会技术装备展区招展合作伙伴，临港新片区管委会和临港集团创新参展模式，设立临港展示区，总面积达到2700平方米，首次以产业集群方式组织近百家跨国企业参展，集中展示产业园区里外资企业的新技术、新产品。

　　 进博会期间，在临港展示区，德国鹰兹汽车中国量产版车型将实现全球首发。在氢能领域，全球500强企业康明斯将展示其燃料电池、制氢装置和储氢瓶。奔驰汽车将展示其再制造汽车发动机。美中清洁技术中心将在临港展区举办上海北美清洁技术与碳中和合作峰会，将有17家北美清洁技术领军企业进行路演，并与相关园区企业接洽。

　　 “临港展示区参展企业涵盖高端船舶和海洋工程装备、高端能源装备、新材料、新能源与智能汽车等多个领域，集中展示外资企业在上海尤其是临港新片区的高质量发展成果。”临港展示区筹办总指挥、临港集团首席财务官杨菁说。

　　 上海自贸试验区临港新片区快速发展也已成为进博会开放合作平台作用的生动注脚。临港新片区管委会数据显示，临港新片区设立4年来，地区生产总值年均增长21.2%，规上工业总产值年均增长37.8%，全社会固定资产投资年均增长39.9%。

　　 （新华社上海10月30日电 记者杨有宗、周蕊）

(责编：杨曦、陈键)
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