原标题：国际空间站完成小鼠胚胎培育

科技日报北京10月30日 （记者刘霞）据英国《新科学家》网站28日报道，日本山梨大学研究人员首次在国际空间站培育小鼠胚胎，让其生长发育，以探索人类能否在太空安全怀孕。研究结果表明，早期胚胎发育不受低重力、高辐射条件的影响。

研究人员在地球上，从怀孕小鼠身上提取了处于早期两细胞阶段的胚胎，并将其冷冻。2021年8月，这些冷冻胚胎搭乘太空探索技术公司的火箭，到达国际空间站并被储存在特殊设备内。国际空间站上的宇航员随后解冻了胚胎并培养了4天，接着用化学方法保存胚胎，并将其送回地球。

这些胚胎只生长了4天，因为它们在子宫外只能存活这么长时间。科学家研究了返回的胚胎，以查看其发育是否受到太空中更高辐射和低重力（微重力）的影响。

结果表明，这些胚胎没有显示出受到辐射从而导致DNA受损的迹象。此外，这些胚胎还表现出正常的发育结构，包括分化为两组形成胎儿和胎盘基础的细胞。这是一个重要发现，因为以前人们认为微重力可能会影响胚胎分化成这两种不同类型细胞的能力。

研究团队指出，目前尚不清楚胚胎的后期发育是否会因曾在太空而受到影响。但此前曾有团队让处于孕后期的大鼠进行了9—11天的太空飞行，发现它们在返回地球时产下了发育正常的幼崽。但在微重力条件下，小鼠或人类胎儿能否足月分娩，目前仍是未知数。

(责编：杨曦、陈键)

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