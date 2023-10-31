人民网北京10月31日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，为促进中小微商贸企业不断发展，商务部将于2023年11月组织开展2023年全国中小微商贸企业“创特色、创品质、创品牌”活动月。

据悉，此次活动以推动中小微商贸企业健康发展为目标，以“创特色、创品质、创品牌”（以下简称“三创”）为主题，组织开展“1+3”系列活动，引导支持中小微商贸企业围绕提供高品质生活服务和专业化生产服务两个方向，发掘细分市场潜力，拓展经营服务范围，提升创新能力和专业化水平，更好实现特色化、品质化、品牌化发展。

引导中小微商贸企业创特色，提供个性化、多元化商品和服务，聚焦产业链细分环节提供专业化、精细化配套服务，积极应用新技术新业态新模式、发掘地域特色和文化元素，打造特色竞争优势。

引导中小微商贸企业创品质，坚持质量第一、诚信经营，完善服务标准和规范，传承创新商业传统技艺，增强员工技能培训和职业精神，以增品质、提品味在细分市场保持优势。

引导中小微商贸企业创品牌，增强品牌意识，塑造品牌文化，讲好品牌故事，推动商业领域“小而美”“小而优”“小而专”服务精品不断涌现，促进中小微商贸企业整体发展质量稳步提高。

另外，根据安排，此次活动还将开展“三创”发展调查走访活动、“三创”企业发现推广活动和“三创”服务机构赋能活动。

(责编：孙红丽、吕骞)

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