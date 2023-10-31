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北交所：前三季度九成公司盈利 专精特新亮点突出

2023年10月31日16:55 | 来源：人民网
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人民网北京10月31日电 （黄盛）据北京证券交易所（以下简称“北交所”）消息，截至2023年10月31日，北交所225家上市公司均已完成三季报披露。总体来看，得益于一系列稳增长、提信心、促消费的宏观政策支持，北交所上市公司充分发挥创新型中小企业“灵活、创新、高效”的竞争优势，立足科技创新，加快转型升级，前三季度整体经营保持稳健，九成公司实现盈利，经营业绩向好，企稳反弹趋势逐步显现。

经营总体稳健向好

九成公司实现盈利

2023年前三季度，北交所上市公司合计实现营业收入1203.51亿元，同比增长2.59%；实现归母净利润88.62亿元，同比下降23.09%。上市公司第三季度实现归母净利润28.18亿元，下降幅度较上半年已有收窄，四季度盈利情况预计将进一步改善。201家上市公司实现盈利，盈利面达九成，六成公司营业收入同比增长，其中16家公司增幅超过50%，17家公司营业收入超过10亿元，76家公司连续三年营业收入实现增长；五成公司归母净利润同比增长，其中26家公司增幅超过50%，12家公司净利润过亿元，41家公司连续三年归母净利润实现增长。

北证50指数成分股稳中向好。北交所数据显示，2023年前三季度，46家北证50成分公司实现盈利，9家公司归母净利润过亿元。

研发投入持续加码

专精特新亮点突出

北交所公司坚持创新驱动战略，借助资本市场平台，持续加大研发投入。2023年前三季度，研发费用共计51.89亿元，同比增长8.02%。其中，超七成公司研发同比增长；平均研发强度4.31%，约为规上企业平均水平的3倍，39家公司研发强度超10%。高质量创新引领高质量发展，多家北交所公司在关键技术攻关方面取得了一系列新进展、新突破。15家企业获得国家科学技术进步奖、国家技术发明奖等科技创新奖项。

北交所“专精特新”集聚效应明显，持续发挥中小企业主阵地作用，涌现出一批创新领跑公司和产业细分龙头。目前，北交所共有112家上市公司（含子公司）入选国家级专精特新“小巨人”企业名录，占上市公司总数的49.78%，较上年同期提升11个百分点。2023年第三季度，上述公司平均实现营业收入5.81亿元，平均实现归母净利润4392万元，分别高于市场平均水平8.62%和11.50%。

融资重组助力提质增效

股权激励凝聚核心团队

北交所公司通过市场融资有效补充资金需求，为企业经营发展和持续创新提供助力。2023年前三季度，63家新上市公司公开发行融资118.27亿元，3家公司发布再融资方案，拟募集资金超15亿元，主要用于投资扩产、提高技术，进一步提升企业研发能力及核心竞争力。目前，3家公司新增筹划重大资产重组，拟通过并购重组实现转型升级；逾20家公司披露购买资产公告，有效整合优质资源，充分发挥协同效应，增强公司持续盈利能力。

据介绍，北交所公司已逐步形成常态化激励机制，利用股权激励工具箱吸引、留住和激励核心人才。北交所开市以来，已有48家北交所公司推出股权激励方案，累计激励股份2.18亿股，覆盖逾3100名高管和核心员工。2023年以来，24家公司推出股权激励方案，较2022年同期增加38.46%。合理的激励方案和业绩考核指标有效调动员工积极性，上述公司前三季度营业收入同比增长23.11%，归母净利润同比上涨27.34%。

分红回购规模创新高

投资者关系管理持续提升

北交所公司积极通过现金分红、股份回购等方式增强股东回报，共享企业发展红利，提升投资者获得感。2023年前三季度，八成以上北交所公司实施现金分红，现金分红总额超50亿元，分红覆盖面及分红金额均超过往年。今年以来，北交所公司增持回购保持高位，超40家公司披露董监高增持公告，坚定看好企业发展；公司新增股份回购计划51份，较上年同期增加112.50%，拟回购金额上限合计逾9.24亿元，有效提振市场信心。

另据介绍，北交所公司与投资者沟通意识也明显提升。目前，北交所公司接受各类机构调研近3000家次，召开业绩说明会或投资者交流会超过300场，与投资者进行“面对面”交流，提升公司的透明度和股东的参与感。

(责编：王震、吕骞)
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