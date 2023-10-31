人民网北京10月31日电 （欧阳易佳）中国经济总体持续向好，有力提振了外资企业对中国未来发展的信心和来华投资的积极性。近日，Denodo技术公司首席执行官兼创始人Angel Vina做客人民网时表示，中国拥有巨大的经济体量，吸引了众多大型全球公司来华设置分支机构，且中国企业怀有“从中国走向全球”的愿望，种种因素使得开辟中国市场成为以全球化为使命的Denodo公司的“必然的决策”。

附文字实录

主持人：各位网友大家好，欢迎收看“人民会客厅”。

当前，进一步提升外企投资信心和积极性，对于推进稳外资、稳外贸，推动经济社会高质量发展至关重要。为进一步反映外资企业在华发展现状，展现更加开放的中国大市场为外资企业发展提供的机遇，“外资谈信心”栏目围绕外资企业在华发展现状、中国机遇等话题，本期节目邀请到了Denodo技术公司首席执行官兼创始人Angel Vina。

主持人：Angel Vina，欢迎您做客人民网。

Angel Vina：感谢您的邀请，很高兴与您和各位观众见面，谢谢。

主持人：我们知道，Denodo是一家选择来中国发展的公司，您作为这家公司的创始人是如何看待中国市场的呢？Denodo选择来中国发展的缘由又有哪些？

Angel Vina：对我们来说进入中国是一个必然的决策，因为我们有相当多的客户都在中国运营，包括很多大型的全球公司都在中国有分支机构。我们现有超过150家全球客户，在中国市场都有很强的影响力。正是因为这些客户的需求，让我们来到这里。而我们的产品与服务对他们发展全球业务又十分重要，我们帮助客户管理数据的方式可以确保他们更好的运营业务。这是原因之一。

中国具有巨大的经济体量，是全球第二大经济体。很多全球公司都有分支机构在中国本地市场运营，但同时也有很多公司正在向全球拓展业务。我们把这一趋势称为“从中国走向全球的公司”，这也是我们重点合作发展的一类客户。我们的技术可以帮助他们成长和扩展至全球海外市场。我们始终是一个拥有全球化使命的国际公司。我在西班牙西北部的一个小城市创办了这家公司，然后开启了全球的步伐。首先创办了北美公司，在美国市场开始了创业，然后开拓了欧洲市场的英国、德国、法国等国家。我们2015年来到亚洲，在新加坡开设了亚洲首个办事处。目前我们的全球运营范围也很大，有30多个办事处，分布在25个不同的国家，团队成员来自41个不同的国家。我们就是这样一个国际化的组织，中国是我们全球化布局的重要区域，这始终是我们公司发展计划的重要一步。

主持人：近年来，中国出台了一系列政策，保障外资企业在华发展。您认为这一系列政策的出台将对外资企业在华发展起到什么作用？

Angel Vina：这些政策对我们来说很重要，我觉得现在正是最好的时候。因为目前有很多变化正在中国本土市场发生，包括新的外资政策规定，以及为在华外资企业创造稳定、互信的营商环境，这些政策从很多层面来讲都对我们意义重大。首先是外资本身，政府如何通过新发布的外资相关法律法规帮助外资企业。这些法律法规由北京市政府牵头进行咨询调研，公开征询外资企业的反馈，这是我们渴望参与的。

此外，很重要的是，基于互信的原则真正生成这些规范来落地在华业务，这是第一步。数据是我们的主要业务领域，我们的软件可以帮助构建更好的数据系统，对分布式数据资产进行简化访问并确保安全，这是世界各地都在发生的场景。数据至关重要。因此，在这些新的法规中，数据跨境占到了相当的篇幅，数据交换、数据跨境、数据安全等。全球公司，无论是在华运营的跨国公司，还是出海拓展全球市场的中国公司，都有信息整合的需求。他们需要完整的数据来支持更明智的决策并实现公司更高效的运营，从而提供更好的客户体验。很重要的是这些法规规定了数据跨境传输的方式，而我们的技术在其中可以起到重要的作用，确保数据使用的安全合规。

此外，人才也是关键的一点，人才流动。我认为目前中国政府部门非常注重国外人才的引入，同时也非常注重与中国本土丰富的人才网络的对接，尤其是与中国顶级研究中心的合作。近日我有机会拜访了一些机构，我后续的行程中也安排了一些机构交流，例如区块链技术研究中心、云计算和大数据研究所、清华大学的计算机科学与技术系等，及其它国家级研究中心或部门。中国拥有很多很好的人才。我们在中国公司以及其它地区已经有大量的中国员工，但我们希望对接这些更大的人才网络。利用中国本地的优势资源，包括这些新的法规政策以及科技中心来支持我们的全球拓展。其价值不仅关乎于本土市场，更重要的是如何更好地支持国际公司和中国出海公司，因为我们需要全球的人才网络。对我们公司而言，知识产权是立根之本。目前已经有很多改变来加强知识产权保护，为像我们这样的公司带来了保障。尤其对于知识密集型公司，其重要性不仅在于政策制定保障外资企业等，还包括政府采购，这对我们而言意义非凡。因为政府也是我们的技术在其它地区的重要使用者，我们在这方面的能力非常强大。新加坡中央银行是Denodo一个非常大的客户，这一现象在其它区域，如欧洲的英国、法国，美国等都很普遍。我们也希望为中国引入独特的技术，引入全新的维度。通过两种数据使用体验，无论是借助商业应用的自动化模式，或是通过用户界面直接与数据生态系统人工交互的方式，我们希望为贵国政府也带来这些价值。这无疑需要基于信任基础之上，而信任需要依托于规范和监管。我会积极拥护当地政策，我也看到中国的政府官员在努力促进合作。

主持人：如您所说，如今很多技术，如大数据、云计算、人工智能、区块链等正在加速创新，日益融入经济社会发展全过程。在您看来，数据管理在数字经济发展中发挥着怎样的作用？外国企业参与中国数字经济发展可以享受哪些红利？

Angel Vina：你会惊讶地发现，业务高层管理者如今多么注重数据的价值。他们都是组织中顶级的决策者，无论是私营企业、上市公司，还是政府机构，数据资产化的重要性已得到普遍的认知。用好数据才能真正地做好业务运营，政府部门才能更好地提供社会服务，这一点不言而喻。任何交易背后都离不开数据，任何决策背后都离不开数据，任何工业系统或制造系统的自动化流程都离不开数据。这就意味着，数据技术是当今首席执行官最注重的技术，做好数据管理是第一要务。我们可以称之为“数字化转型”，即通往数字经济的转型或旅程。数字经济需要构建在一个强大而统一的数据基础之上，这就是我们做的事情。我们的技术就是用来帮助组织将多个数据资产统一为一个业务目标，创建统一的数据视图。以便业务用户能够使用数据。各种各样的新兴技术，如区块链、云计算、人工智能等等，都基于数据。例如区块链主要用于交易的可追溯性。不同的数据层都存储在不同的节点中，科技的价值就在于可以真正构建一个不同的业务应用来支持不同行业和领域的应用场景。人工智能也是类似的，没有任何AI是不需要数据的。数据是机器学习流程的核心，在生成式AI中也是如此。在传统的AI技术中，用AI算法构建的任何一个应用都需要一个连接数据资产的桥梁。数据存在于一切事物背后，用好数据才能实现流程自动化。自动化在当今也是一个热门话题，尤其在制造业。从机器人到各种先进技术的产生，数据管理至关重要。虽然数据管理听起来已是老生常谈的话题，在整个IT生态系统中看似也不是一个新概念，但它是一个非常关键的核心能力，以此才能创建一个敏捷灵活的数据基础，如今的所有现代化技术才得以发生。

主持人：谈到数字化转型，您认为中国企业在数字化转型中面临哪些困难？Denodo如何充分发挥自身优势助力中国企业数字化转型发展？

Angel Vina：我认为有三方面。其实挑战都大同小异，中国企业IT生态系统遇到的困难与其它区域并没有太多不同，尽管数据成熟度会有或多或少的差异，这是当今的一大话题。也就是说，对数据基础架构的认知，对数据生态系统的认知。拥有数据资产并不是最重要的，重要的是理解数据可以如何使用。各种组织、政府机构，或者私营企业等都会提取大量的数据，数据激增的现象在如今非常普遍。数据量在未来两到三年内会以两位数的增速继续增长，甚至是十几倍以上的增长。还有数据碎片化的问题，分散在许多不同的数据存储库中，在此之上就是数据的使用。据统计，我们采集到的数据只有不到4%被使用。从各种不同的摄像头、传感器等设备采集到的数据，在全球的使用率只有近4%，用于辅助更好的决策或者更好的运营。因此，促进数据的使用还有巨大的空间。通过挖掘更多的数据集的价值，才能获得更多更好的信息来支撑决策。在一些地区，大家称之为数据民主化的工作，但其最终目的是为了让数据更容易被用户访问和使用。业务部门可以更容易地获得他们所需的数据，这就是我们可以帮助中国公司的事情——帮助他们显著提升数据的使用率，借助我们公司的独特技术可以轻松实现这一点。但是在Denodo的功能之上，我认为需要来自政府，来自公司高层管理者对数据文化的贯彻才能真正提升数据的使用，更快地获取客户，更好地改善公民生活，改善公司的客户体验，提高运营效率和员工生产力。这些都需要对数据交易的可见性，需要在数据生态系统中实现数据使用。

第二点，我认为很重要的价值点在于安全和合规。在增加数据用量的同时，还需要对使用过程加以控制。我们用逻辑或虚拟化的方式来管理数据，就是为了在底层的物理数据存储和运算系统之上创建一个支持层，用来执行管控，确保数据安全，执行数据治理策略来真正地帮助企业把数据交付给正确的用户，或授权正确的用户来使用数据。因为控制数据使用的过程非常重要，可以确保数据交易的公开可见性。在一个组织内可能每年都会有上百万或者上亿的数据交易，很多数据查询都可以直接实现秒级的执行，但重点是要理解数据使用的情况。通过筛选组织才能反思和理解数据使用的情况，这对中国来说也是很重要的一点，因为中国非常重视数据安全。我们需要使用正确的工具来确保数据的安全和合规，确保数据以合法的方式被正确地使用非常重要。

我认为第三点也很关键，就是对于在华运营的外国公司以及出海的中国企业如何才能解决跨境数据管理以及分享的问题。世界上几乎所有国家对于数据隐私、数据主权、数据资产管控等都设有强有力的立法约束，因为数据安全与国家安全密不可分。而我们提供的是一种真正能实现数据可操作性，同时又确保其符合跨境、跨国数据法规的方式，这对于全球公司来说尤其重要。自然而然地，这些全球公司也是我们重要的目标客户。他们需要整合数据，需要做好跨全球数据的安全使用。他们需要针对关键职能部门做信息的交换，例如在人力资源部门。当他们需要提供更好的客户服务，不仅是在国内，也需要服务全球客户时，数据安全和合规就显得尤为重要。虽然我们作为一家小公司，还在向着辉煌的未来快速增长，但是我们在世界各个地理区域的运营已颇为成熟。我们希望把全球运营经验奉献给中国本地的企业、公司和政府机构。

主持人：在您看来，数字化如何赋能中国企业更好地“走出去”，与世界共享合作与发展机遇？

Angel Vina：好的。我想传递给中国企业家和政府工作人员的信息是显而易见的。我相信他们已经非常清楚，数字化是必经之路，没有数字化转型就没有未来。麦肯锡做过一个非常重要的研究，对比了领导者与落后者在业务参数上的区别。这些关键业务指标对于首席执行官来说非常熟悉，因为我们需要经常向董事会汇报公司的营收、利润、获客速度、净推荐值、员工生产力、运营效率等。然而，领导者与落后者的区别就在于数字化交付水平。事实上麦肯锡使用的术语在该报告中就是数据成熟度，我们也可称之为数字化或者自动化。而差异的数量级并非是百分点级别的，而是成倍的，这是巨大的差距。他们提到的是2倍和3倍的差距。针对同一部门，同一垂直行业的公司，通过数据成熟度便可获得竞争优势。我相信，中国企业的生态系统也深谙此道。我这周和很多贵宾会面，包括我们在中国的代理商，或者我们正在开发的合作伙伴。我感觉到他们对数字化和数字化转型的敏感度，中国市场的企业非常了解要想“走出去”并在全球获得竞争力，数据成熟度是一个关键指标。在这一过程中我们可以贡献我们的专长，这是我们多年来为世界最顶级最复杂的公司服务而积累的专长。从北欧到南非，从拉美到新加坡，我们一直在与非凡的标杆客户合作，帮助顶尖的国际公司建立数据成熟度和数据基础，让他们以当今更有竞争力的方式来运营业务。

主持人：好的，Angel Vina。非常感谢您光临人民网，非常高兴与您对话！

Angel Vina：谢谢您的邀请！

主持人：今天的节目就到这里，感谢收看，下次再会！

(责编：王震、吕骞)

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