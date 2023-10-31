人民网北京10月31日电 （记者栗翘楚）当前，中国汽车产业已进入从高速增长向高质量发展转型的关键时期，低排放、零排放发展共识进一步凝聚。业内人士表示，汽车行业降碳减排需全产业链参与，汽车供应链企业降碳脱碳将成为推动汽车全产业链可持续发展的重要驱动力。

近日，由中国循环经济协会、安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业推进组共同主办，阜阳市人民政府、中国循环经济协会新能源汽车循环利用专业委员会承办的2023新能源汽车全生命周期绿色发展大会在安徽省阜阳市举办。

全国政协常委、中国科学院院士欧阳明高表示，我国新能源汽车已经居于世界市场的领先地位，新能源汽车全产业链绿色化发展是当前新能源汽车和整个新能源产业面临的主要任务和转型的主要方向。未来将有大量退役电池需要回收处理，新能源汽车回收利用产业发展潜力巨大。

中国科学院院士、香港工程科学院院士张统一表示，近年来，全球汽车产业正向智能化、电动化、网联化、共享化的“新四化”方向发展，对先进低碳汽车材料的创新和应用提出了更高要求，数字化时代材料研发模式正朝着“数据+AI+计算+领域知识”多元驱动变革。同时，管理电动汽车电池制造过程中所消耗的资源以及回收利用二次材料，是汽车工业可持续发展的关键，集成专家知识和人工智能、机器学习会加速新能源汽车全生命周期的绿色发展。

中国循环经济协会会长朱黎阳表示，新能源汽车全生命周期绿色发展意义重大，中国循环经济协会与阜阳市就共建“新能源汽车循环利用基地”达成全面战略合作，未来，协会将围绕搭建合作平台、推行生态设计、发展绿色产业、开展先行先试等四个方面开展工作。

阜阳市委书记刘玉杰表示，当前，阜阳市正按照省委省政府决策部署，坚持把发展新能源汽车相关产业摆在突出位置，加快形成整车、零部件、后市场三位一体的全产业链发展新格局。同时，阜阳也将致力于打造在国内具有影响力新能源汽车循环利用基地，推动新能源汽车产业链、展会影响力、产业生态将持续增强。

国家发展改革委资源节约和环境保护司二级巡视员宋常青表示，国家发展改革委认真履行宏观管理、“双碳”协调以及循环经济主管部门职责，一是推动“双碳”工作取将良好开局，实现生产环节降碳；二是规范退役新能源汽车及其动力电池回收利用，实现回收环节扩绿；三是深入推进新能源汽车产业全球化，实现流通环节增长。

中国机械工业联合会党委常委、执行副会长罗俊杰对推动我国新能源汽车产业高质量发展提出五点建议：一是要加快全产业链协同创新，促进产业可持续发展；二是要加强先进技术攻关，强化产业创新发展驱动力；三是要着眼于全生命周期的绿色低碳和自主可控问题；四是要完善基础设施布局，强化高质量发展的支撑能力；五是要优化国际布局战略，实现互利共盈发展。

商务部市场运行和消费促进司调研员宋英杰表示，我国新能源汽车快速发展，保有量不断增长，新能源二手车交易量、报废新能源汽车回收量增速高于全部汽车的相关指标增速，充分体现了汽车流通消费工作对新能源汽车绿色发展的重要作用。

国家知识产权局知识产权发展研究中心副主任胡军建表示，新能源汽车全生命周期绿色发展离不开知识产权的保驾护航，国家知识产权局发展研究中心将会同中国循环经济协会围绕关键核心技术，开展专利导航，加强知识产权资产管理，推动专利技术转化运用。

(责编：王震、吕骞)

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