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今年前三季度我国新改建农村公路11.8万公里

2023年10月31日21:46 | 来源：新华网
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　　新华社南昌10月31日电（记者王聿昊、叶昊鸣）今年前三季度，全国农村公路完成固定资产投资3587亿元，同比增长5.1%；新改建农村公路11.8万公里，完成全年目标任务的九成以上。

　　这是记者31日从江西井冈山举行的2023年推动“四好农村路”高质量发展现场会上了解到的消息。

　　“交通运输部将推动‘四好农村路’高质量发展作为全国交通运输系统服务乡村振兴战略、加快推进农业农村现代化、促进共同富裕的重要载体，在‘扩投资、促改革、保安全、优服务、强保障、抓示范’等方面取得了显著成效。”交通运输部副部长王刚在会上介绍，截至2022年底，全国农村公路总里程达到453万公里，全国农村公路列养率达100%、优良中等路率达89.3%。

　　安全是农村公路实现高质量发展的关键。交通运输部数据显示，今年前三季度，全国实施农村公路安全生命防护工程7.8万公里、改造农村公路危桥5409座，在全国7679个农村公路平交路口加装减速带1.5万个。“我们力争2024年底，提前一年基本完成农村公路2020年底存量危桥改造任务。”王刚说。

　　交通运输部相关负责人表示，下一步交通运输部将有序推进较大人口规模自然村（组）通硬化路、建制村通等级路、乡镇通三级及以上公路建设，大力实施老旧公路改造以及过窄农村公路拓宽改造或错车道建设。大力推进绿色公路建设，加快发展农村公路路衍经济，推动更多地方“因路而兴”“因路而富”。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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