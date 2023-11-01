光明日报社副总编辑 薄洁萍

习近平总书记关于“魂脉与根脉”“传统与现代”“本来与外来”“守正与创新”关系的一系列深刻阐述，赋予主流媒体推进媒体融合的辩证思维与战略眼光。新型主流媒体建设必须在多重张力的平衡中推进媒体融合事业。

一是把握继承与创新的张力。传统，只有在动态的革新中才能富有时代精神、获得生机活力。创新，必须扎深历史的根脉，在基因传承中孕育突破、引领未来。二是把握重质与求量的张力。通过把握“质”与“量”的辩证关系，在意识形态引领、媒介伦理规范、价值导向传递上发挥至关重要的作用。三是把握技术与人文的张力。主流媒体既要敏锐把握技术前沿、迅速跟进技术迭代，也要保持一以贯之的人文精神、价值引领。

（本报记者 邝西曦整理）

《 人民日报 》（ 2023年11月01日 14 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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