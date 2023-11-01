加快推进全媒体传播体系建设
2023年11月01日06:20 | 来源：人民网－人民日报
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经济日报社出台融合发展五年规划，守正创新，稳中求进，取得可喜成绩。今年1月1日，习近平总书记致信祝贺经济日报创刊40周年，为我们做好新闻宣传工作、加快构建全媒体传播体系指明了前进方向，提供了根本遵循。近3年来，经济日报把准深度融合的痛点难点，优化组织架构；把牢意识形态工作的红线底线，突出效果导向；坚守“开门办报”传统，凝聚发展合力。“策采编发推馈评存”全流程发力，一个框架清晰、良性运转的全媒体传播体系逐步形成，并发挥出超预期的效能。经济日报试点成果持续扩大，内容创新不断深化，运营创新释放活力，对外传播稳步提升。
全媒体传播体系建设是一项重大系统工程，要有“打硬仗”的自觉与自信，坚持底线思维和系统观念，循序渐进，探索符合各自发展实际的高质量发展模式。
（本报记者 刘书文整理）
《 人民日报 》（ 2023年11月01日 14 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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