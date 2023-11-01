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以深度融合发展提高国际传播效能

中国日报社副总编辑 孙尚武
2023年11月01日06:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国日报把深度融合发展作为“一把手”工程，加快推动主力军全面挺进主战场，强化以媒体深度融合赋能国际传播，以高质量融媒产品占领和引导国际舆论主战场。

　　中国日报始终聚焦核心，把宣传好习近平新时代中国特色社会主义思想、展示好习近平总书记形象作为让世界读懂新时代中国的首要途径，举全社之力打造“领航工程”。

　　坚持移动优先，以推进频道制为抓手，重塑内容生产传播流程。加强融媒工作室建设，强化先进技术赋能，以元宇宙等技术、全媒体手段对外展示中华优秀传统文化的独特魅力。

　　坚持统筹发展与安全，不断完善全媒体传播渠道。强化打造自主可控的传播平台，中国日报客户端全球累计下载量达4100万。脸书主账号粉丝数达1.04亿，居全球媒体主账号粉丝量第二位。

　　（本报记者  冯  华整理）

　　《 人民日报 》（ 2023年11月01日 14 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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