以深度融合发展提高国际传播效能
2023年11月01日06:20 | 来源：人民网－人民日报
小字号
中国日报把深度融合发展作为“一把手”工程，加快推动主力军全面挺进主战场，强化以媒体深度融合赋能国际传播，以高质量融媒产品占领和引导国际舆论主战场。
中国日报始终聚焦核心，把宣传好习近平新时代中国特色社会主义思想、展示好习近平总书记形象作为让世界读懂新时代中国的首要途径，举全社之力打造“领航工程”。
坚持移动优先，以推进频道制为抓手，重塑内容生产传播流程。加强融媒工作室建设，强化先进技术赋能，以元宇宙等技术、全媒体手段对外展示中华优秀传统文化的独特魅力。
坚持统筹发展与安全，不断完善全媒体传播渠道。强化打造自主可控的传播平台，中国日报客户端全球累计下载量达4100万。脸书主账号粉丝数达1.04亿，居全球媒体主账号粉丝量第二位。
（本报记者 冯 华整理）
《 人民日报 》（ 2023年11月01日 14 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 前三季度有色金属工业运行稳中向好 固定资产投资增速高于全国工业水平
- 人民网北京10月31日电 （记者杜燕飞）“今年前三个季度，有色金属行业发展扎实推进，发展质量稳步提升，呈现稳中向好的态势更趋明显。”中国有色金属工业协会党委常委、副会长兼新闻发言人陈学森30日在三季度新闻发布会上表示。…
- 评论
- 关注