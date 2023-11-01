方经纶 丁亦鑫 王绍绍

虚拟与现实交叠，智慧与创意合奏。人民网主办的“智融未来”·AI成果展示会10月26日、27日在武汉举办，创新成果涵盖传媒、音乐、舞蹈、历史等多个领域。

展示会伊始，来自人民日报社新媒体中心、人民日报媒体技术公司、传播内容认知全国重点实验室的相关负责人集中推介了近年来人民日报社在人工智能领域的多项重要研究成果。

“人民日报创作大脑AI+”集纳大模型、自然语言处理、计算机视觉等多项先进的人工智能技术，形成全新的工作模式平台，将更大程度促进人工智能赋能媒体融合发展。

“新一代媒体数智化解决方案”整合当前先进媒体技术能力，致力AI技术变革，为智慧媒体融合发展提供新的解决方案。

生成式人工智能合规性评估体系和语料库由传播内容认知全国重点实验室于今年3月建立。目前，主流价值语料库的建设取得了阶段性进展，将助力我国生成式人工智能健康发展和规范应用。

智融未来，以科技之力，展文艺之美。展示会上，融技术与艺术为一体的展示带给观众全新的视听感受。

展示会由人民网原创的虚拟数字人“白泽”主持。传播内容认知全国重点实验室与人民中科共同发布的面向内容安全的跨模态视频搜索引擎取名“白泽”，来自于《山海经》里的形象。

《灵境·只此青绿》将舞剧进行数字化改编，将中华古典艺术与虚拟数字技术巧妙融合，展现出如诗如画、空灵缥缈的舞蹈意境。

1905年，京剧传统剧目《定军山》被搬上银幕，成为第一部中国人自己拍摄的电影。如今，由京剧演员与虚拟数字人“沐岚”跨界合作的《新定军山》精彩上演，传统文化焕发新生机，赢得满堂喝彩。

智能技术的应用赋能生活，充满人文关怀与温情。

展示会现场，在智能仿生手技术的帮助下，曾因意外失去左手的年轻人古月与18岁的钢琴家舒海峰带来钢琴四手联弹《我和我的祖国》，感动了现场观众。

此外，武汉工程大学的大学生们与机器人伙伴共同带来的机甲大师对抗比赛精彩纷呈。由腾讯音乐娱乐集团签约的超写实虚拟偶像鹿晓希，结合天琴实验室的琴韵引擎，为观众献上动人的科技之音。网易云音乐携手小冰公司推出的虚拟歌手陈水若，通过一曲《风雪千千》，展现传统文化魅力。

活动外场，如影智能咖啡大师、遨博AI绘画机器人、随幻虚拟直播工作站等多款人工智能应用产品吸引嘉宾们驻足互动。

《 人民日报 》（ 2023年11月01日 14 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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