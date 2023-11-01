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传播内容认知全国重点实验室成立科技伦理委员会

2023年11月01日06:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报武汉10月31日电  （人民网记者刘志华）在27日举办的2023媒体融合发展论坛“智慧融媒：趋势与前沿”分论坛上，传播内容认知全国重点实验室科技伦理委员会正式成立。实验室将积极贯彻落实国家科技伦理治理政策，更好履行科技伦理管理主体责任。

　　据悉，科技伦理委员会由新闻传播、社会伦理、认知心理等业内专家组成，总人数7名，设主任委员1名，委员6名。其中，复旦大学新闻学院教授李良荣担任主任委员。6名委员分别为暨南大学教授林如鹏、北京大学心理与认知科学学院教授方方、清华大学新闻与传播学院教授陈昌凤、中国人民大学新闻学院教授彭兰、复旦大学新闻学院教授张志安、上海社会科学院新闻研究所互联网治理研究中心主任方师师。

　　人民网相关负责人介绍，科技伦理委员会主要负责统筹协调实验室科技伦理建设工作，研究分析国家相关部门的政策措施与发展思路，通过健全组织体系、完善制度规范、加强理论研究、开展伦理审查、促进宣传教育等工作，推动构建实验室科技伦理治理体系，促进实验室科研工作健康发展。

　　《 人民日报 》（ 2023年11月01日 14 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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