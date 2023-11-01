原标题：16条措施促加工贸易高质量发展

本报北京10月31日电（记者张翼）海关总署31日发布推动加工贸易持续高质量发展16条改革措施，目标是提升便利化水平，持续优化营商环境；促进区域协同发展，推动加工贸易梯度转移；坚持底线思维，筑牢安全发展防线。

改革措施涵盖了加工贸易从“前期备案”到“中期生产销售”到“后期核销核查”的全生命周期和全链条管理，解决了企业诉求集中的业务办理时限不足、企业集团准入门槛较高、联网监管账册和以企业为单元账册政策重叠等问题，推出了单耗管理改革、“保税+ERP”监管改革、“短溢区间”改革等一整套政策“组合拳”，进一步优化了监管模式，创新了监管机制，有利于稳定市场预期、稳住外贸基本盘、稳定产业链供应链。

改革措施聚焦加工贸易堵点痛点难点，全方位地系统创新海关加工贸易监管模式，继续巩固提升加工贸易内通外联优势，主动服务我国扩大内需战略，便利国内循环，畅通国际循环，增强发展内生动力；发挥保税政策优势，赋能新兴业态发展，培育外贸发展新动能；加强新形势下对加工贸易各类风险的识别，强化多部门协同防控，筑牢安全发展防线，以安全促便利。同时，不断优化加工贸易业务管理制度，深化体制机制改革，广泛运用大数据、云计算和智能化手段，构建数字化、智能化的智慧保税监管体系。

(责编：杨曦、陈键)

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