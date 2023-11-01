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中国市场对外资仍保持较强吸引力

本报记者 张翼
2023年11月01日08:48 | 来源：光明日报
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原标题：中国市场对外资仍保持较强吸引力

　　 本报北京10月31日电（记者张翼）中国贸促会31日发布《2023年第三季度中国外资营商环境调研报告》显示，超八成受访外资企业对中国营商环境评价满意以上，中国市场对外资企业仍保持较强吸引力。

　　 中国贸促会新闻发言人张鑫在当天举行的新闻发布会上介绍，今年三季度，中国贸促会对700家外资企业进行调研访问，其中67%来自制造业，64%为小微企业，形成了该报告。

　　 报告显示，在“非常满意”“满意”“一般”“差”“很差”五个选项中，八成以上受访外资企业对中国营商环境评价满意以上。其中，超九成对“纳税”评价满意以上，近九成对“获取经营场所”“市政公用基础设施报装”“解决商业纠纷”“办理结业手续”“市场准入”评价满意以上。

　　 从产业链布局看，七成受访外资企业在华产业链布局趋向“保持稳定”，这一比例较二季度环比提高4.57个百分点；从在华经营现状及预期看，八成受访外资企业预期本年度利润持平或有所提高，近九成预期未来五年利润持平或有所提高；从发展机遇看，受访外资企业连续三个季度认为“技术创新与研发”是中国市场最大的发展机遇，约半数具有增资意愿的受访外资企业考虑在西部地区增资；从发展期盼看，受访外资企业普遍希望进一步“保证供应链、产业链稳定”“提高产业配套能力和集聚效应”“增强助企纾困政策的连续性、稳定性”。

　　 “下一步，我们将继续发挥贸促系统服务外资企业工作专班功能作用，会同有关部门，及时反映并推动解决外资企业合理诉求，持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，吸引广大外国投资者继续选择中国、投资中国，共享中国发展机遇。”张鑫说。

(责编：杨曦、陈键)
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