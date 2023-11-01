王绍绍

冬季临近，新一轮用电高峰即将到来。为保障能源保供平稳有序，相关部门在深入推进绿色低碳转型的同时，加大电力热力保供力度，多措并举保障迎峰度冬。

“下半年以来，国家能源局多次综合研判迎峰度冬电力供需形势，会同地方、电力企业等有关方面谋划部署电力保供工作。从目前所掌握的最新数据看，迎峰度冬电力保供总体有保障，局部面临一定压力。” 国家能源局新闻发言人张星在近日召开的例行新闻发布会上表示。

发电量稳步提升

可再生能源发展实现新突破

“2023年前三季度，国家能源局锚定碳达峰碳中和目标，统筹能源安全供应和绿色低碳发展，加快推进大型风电光伏基地等重大项目建设，全力增加清洁电力供应，可再生能源发展不断实现新突破。”新能源和可再生能源司副司长王大鹏说。

今年前三季度，电力市场建设深入推进，进一步激发能源高质量发展活力动力。国家能源局因地制宜加快推动各地辅助服务市场建设，挖掘调峰潜力超过9000万千瓦。新型储能装机规模持续快速增长，锂电池、压缩空气、液流电池等多种技术项目增长迅速。

数据显示，2023年前三季度全国可再生能源发电量达2.07万亿千瓦时，约占全部发电量的31.3%；其中，风电光伏发电量达1.07万亿千瓦时，同比增长22.3%，超过了同期城乡居民生活用电量，可再生能源发电量稳步提升。

王大鹏介绍，2023年前三季度全国可再生能源新增装机1.72亿千瓦，同比增长93%，占新增装机的76%。截至2023年9月底，全国可再生能源装机约13.84亿千瓦，同比增长20%，约占我国总装机的49.6%，已超过火电装机，可再生能源装机规模不断实现新突破。

加快基础设施建设

能源产业发展动力强劲

能源领域有力推进重点基础设施和新型基础设施建设，带动投资增速保持较高水平。

发展规划司副司长董万成介绍，今年前8个月，能源重点项目完成投资额同比增长20.7%，全国在建和年内拟开工能源重点项目完成投资额近1.5万亿元，投资完成率较去年同期高出5.5个百分点，有效发挥了扩内需、稳投资、促增长、保安全的牵引支撑作用。

董万成表示，目前全国能源投资保持较快增长态势，非化石能源发电投资增势良好，能源网络基础设施投资稳步释放，能源新业态投资加快释放。

同时，绿色低碳转型深入推进。董万成介绍，第一批大型风电光伏基地已全部开工，第二批基地项目已陆续开工，第三批基地项目清单已正式印发实施。他还表示，要大力推进农村风电光伏、海上风电发展。加快常规水电、抽水蓄能重点工程建设。

“今年前三季度，全国能源消费持续增长，供给保持较高水平，能源供需总体平稳，价格总体处于合理区间，绿色低碳转型和高质量发展深入推进。”董万成说。

能源保供有力有效

保障电力安全稳定供应

今年迎峰度夏期间，相关数据显示，今夏全国最大负荷和日发电量均创历史新高，较去年峰值高出约5000万千瓦、15亿千瓦时。

“总体来看，电力系统有效应对了负荷高峰、持续高温、主要流域来水偏枯等严峻考验，全国均未采取有序用电措施。”张星表示，下一步，国家能源局将密切跟踪全国及重点地区电力负荷、电煤、水电来水、清洁取暖等情况，对于发现的趋势性、苗头性、倾向性问题及时分析研判，全力谋划迎峰度冬电力热力保供，为经济社会高质量快速发展提供坚强电力保障。

张星透露，接下来，国家能源局将多措并举保障电力安全稳定供应。持续强化电力供需监测和分析，印发有关预警和“一省一策”，加强度冬期间负荷、主要流域来水等预测，指导地方和企业做好保供应对；保障煤炭产量维持高位，特别是云南等地增加高热值电煤供应，督促广东、海南等气电大省保障天然气供应稳定；推动电源电网项目加快建设，用好支持政策，强化要素保障，按计划抓煤电项目进度和开工投产；充分发挥大电网统筹配置能力，深挖西北、南方等区域余缺互济潜力，推动解决省间电力交易惜售等问题。

据了解，国家能源局还将指导电力企业优化水库蓄水，做好设备运维检修，保障度冬期间机组顶峰能力；做好北方地区冬季清洁取暖，压实地方政府和企业责任，指导河北充分发挥新投产LNG接收站作用，落实采暖季气源，充分发挥能源监管热线作用。此外，提升需求侧响应能力，优化有序用电预案并开展实战演练，确保民生和重点用户用电。（陈静仪对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、吕骞)

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