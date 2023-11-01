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扩投资、促改革、保安全 我国“四好农村路”取得显著成效

2023年11月01日09:04 | 来源：人民网
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人民网北京11月1日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，2023年1-9月，我国农村公路完成固定资产投资3587亿元，新改建农村公路11.8万公里，实施农村公路安全生命防护工程7.8万公里、改造农村公路危桥5409座，在全国7679个农村公路平交路口加装减速带1.5万个。

交通运输部相关负责人表示，党的二十大召开后，交通运输部将推动“四好农村路”高质量发展作为全国交通运输系统服务乡村振兴战略、加快推进农业农村现代化、促进共同富裕的重要载体，重点部署、重点支持、重点推动，在“扩投资、促改革、保安全、优服务、强保障、抓示范”等六个方面取得了新的显著成效。

数据显示，截至2022年底，全国农村公路总里程达到453万公里，全国农村公路列养率达100%、优良中等路率达89.3%。累计建成客货邮服务站点5万余个、开通客货邮融合线路8000余条，客车代运邮件快件超2亿件。有农村公路管理任务的县级行政单位已实现“路长制”全覆盖，“路长”总人数达到67万人。“四好农村路”全国示范县已经创建353个，城乡交通运输一体化示范县49个，“最美农村路”40条。

谈到下一步如何扎实推动“四好农村路”高质量发展时，该负责人表示，要深入实施“四好农村路”助力乡村振兴五大工程，以新征程“新三通”为抓手，有序推进较大人口规模自然村（组）通硬化路、建制村通等级路、乡镇通三级及以上公路建设，大力实施老旧公路改造以及过窄农村公路拓宽改造或错车道建设。

该负责人指出，加快提升农村公路防灾减灾能力，力争2024年底，提前基本完成农村公路2020年底存量危桥改造任务（比原计划目标提前一年完成）；加快构建符合国情的农村公路治理体系，提升农村公路现代化治理水平；加快健全健康可持续的农村公路长效管养机制，维护好来之不易的建设成果；加快推进农村客货邮融合发展，构建功能集约、便利高效的农村客货邮融合发展模式。

此外，还要大力推进绿色公路建设，提高农村公路绿色发展水平。加快发展农村公路路衍经济，推动更多地方实现“因路而兴”“因路而富”。推动形成共建共治共享的新局面，让广大农村群众共享改革发展成果。

(责编：孙红丽、吕骞)
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