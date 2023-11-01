人民网北京11月1日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，11月1日早晨至上午，河北中南部、北京大部、天津、辽宁东南部、四川盆地中北部、重庆中西部等地的部分地区有大雾，其中河北中南部、北京东南部、天津中南部、辽宁东南部、四川盆地北部等地的部分地区有能见度低于200米的强浓雾，河北中南部、天津中南部有能见度低于50米的特强浓雾。

防御指南：

1、由于陆地能见度较低，驾驶人员应控制速度，确保安全。

2、机场、高速公路、轮渡码头采取措施，保障交通安全。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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