原标题：我国首例终端到终端低轨卫星通信测试完成

科技日报北京10月31日电 （记者付毅飞）记者31日从银河航天公司获悉，该公司近日在灵犀03星上成功实现了国内首例终端到终端（T2T）低轨卫星通信测试。

据悉，此项测试是指卫星地面终端之间直接通过卫星上的交换设备进行通信，无需经过地面信关站进行数据中转。在这样的工作模式中，由于省去了信关站中转的环节，通信时延可以降低50%，同时能提高整个系统的灵活性和可用性。

银河航天首席技术官朱正贤表示，通常，用户想通过卫星上网，除了要使用卫星终端连上卫星，还需要通过地面信关站中转这颗卫星的数据到地面公共网络。本次测试的意义在于为卫星通信提供了一种更加灵活的通信模式，在极地、远海等即使没有信关站覆盖的偏远地区，也能实现卫星通信。

据介绍，实现终端到终端低轨卫星通信并不容易，难度最大的部件之一是数字载荷。于2023年7月23日发射的银河航天灵犀03星，配置了数十吉比特每秒容量的毫米波多波束数字载荷，可以理解为给卫星安装了智能“大脑”，使卫星能灵活调配自身的通信资源，根据业务需求自动运算并进行波束调配，并通过数字透明转发技术实现星上传输数据通道的“自由组合”。

后续，银河航天将进一步在轨验证下一代低轨宽带卫星通信技术，包括星上交换、信令波束等，不断探索通信卫星应用新模式。

(责编：杨曦、陈键)

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