刘 艳

原标题：5G-A：支撑新体验新联接新业务

工业和信息化部副部长张云明日前在2023年中国5G发展大会上表示，以5G为代表的新一代信息技术正加速融入经济社会各领域各环节，已成为数据资源畅通循环的关键支撑，引领产业智能化、绿色化、融合化转型升级的重要引擎。要前瞻布局5G-A技术研究、标准研制和产品研发。

5G产业发展速度前所未有，瞄准5G发展新阶段，行业正全力推进5G-A（5G-Advanced，即5.5G）技术走向商用落地。

5G-A应用将迎来爆发期

“5G全球发展步伐加快，我们正处于一场前所未有的技术革新之中。”全球移动通信系统协会（GSMA）总干事葛瑞德表示，以连接为中心，5G为全行业带来无限商机，也为跨行业伙伴的合作及相互协作创造了新机会。相比4G，5G帮助移动通信网络扩展到了行业市场，使其在矿山、港口、制造等领域得到了规模化应用。

随着5G大规模商用，全球开启了5G下一阶段演进技术的研究和探索。2021年4月，第三代合作伙伴项目计划（3GPP）确定5G-A为5G下一阶段演进官方名称。

在移动通信技术的迭代过程中，2.5G、3.5G、4.5G等半代技术的分水岭作用备受关注。从以往的发展看，每一个半代技术相比上一代在速率上都有约10倍提升，每一次速率的跃升都直接推动了产业升级。

在IMT-2020（5G）推进组的组织下，华为率先完成5G-A全部功能测试用例。与此同时，华为联合全球30多家运营商已完成5G-A创新技术验证。

面向5G-A网络演进需求，国内各大运营商动作频频。中国移动宣布将开展通感一体、无源物联等5G-A技术试点，同时也将前瞻研发6G，推进5G-A技术产业成熟和应用创新。自2021年起，中国联通联合长城精工、华为等企业探索基于5G-A URLLC（超可靠低时延）的创新技术，并于2022年成功建成首条5G-A汽车焊装柔性试制产线，首次将5G技术应用在工业控制核心生产环节。中国电信在超级频率聚变、动态帧共享、中低频段共建共享等方面牵头30余项3GPP国际标准，形成600余项专利，5G-A动态帧共享在亚运场馆全球首次应用。

在以“将5G-A带入现实”为主题的2023全球移动宽带论坛上，华为无线网络产品线副总裁、首席营销官甘斌表示，5G-A带来了管道能力时延、带宽、确定性三个能力的明显提升。从标准到产业链、从应用到产品、从网络验证到部署意愿，5G-A均已准备就绪，2024年将迎来5G-A商用元年。随着产业链的逐步跟进，未来两年将是5G-A应用的集中爆发期。

进一步挖掘释放5G潜能

5G在网络部署及用户发展、消费者业务和行业应用方面取得了显著成果，为什么还要发展5G-A？在中国工程院院士邬贺铨看来，主要有以下3个方面原因。

其一，当前大热的VR/AR和车联网等业务需要高带宽、低时延，5G在上述方面的支撑能力仍有不足。为解决这些问题，5G-A负重而生。

其二，我国“物超人”态势显著，未来行业应用与智慧城市的需求将加快物联网的发展，轻量级、高密度、宽覆盖、低成本、长寿命将成为移动通信网络的发展趋势，5G-A将会在轻量化（RedCap）和无源物联网等方面发力，提升5G的价值。

其三，5G在发展之初虽然提出面向工业应用，但面向消费应用的思路主导了其系统架构设计。现在来看，5G还不能完全满足工业应用对大上行带宽、确定性时延、高可靠与精定位等能力的要求，这是5G-A的市场机会，也是5G-A面临的挑战。

邬贺铨说：“5G与4G尚未拉开差距，在一般的消费应用场景下，用户体验不出5G的优势，市场上有一些需要5G特点支持的应用，但5G网络能力又显不足。5G-A因此应运而生，它带来的是性能上的数量级提升，带来的是万兆体验、千亿连接。”

邬贺铨强调，5G-A不是6G，它在网络体系架构上和5G一样，更多的是通过射频等技术挖掘5G潜力。针对5G商用发现的问题，业界应面向工业和VR/AR应用，进一步开发和释放5G的潜能，为6G探路。

作为5G的演进和增强，5G-A的网络能力可实现10倍提升，能有效支撑5G应用规模增长和数字化创新发展。作为5G通向6G的必由之路，5G-A将对部分6G关键技术进行提前验证，为6G标准制定和技术落地积累宝贵经验。在中信科移动首席科学家王映民看来，5G-A成功商用的关键在于解决成本、业务拓展和网络复杂性这三个痛点。

“5G-A是5G向6G演进的关键阶段，2023年是5G-A国际标准制定的关键之年。”中国通信标准化协会理事长闻库建议，应以5G-A新能力牵引产业创新发展，以跨界融合释放5G-A价值，以开放合作共建5G-A创新生态。

落地场景更加广阔

在2023全球移动宽带论坛上，来自多个国家的运营商在谈到5G未来发展时，都将5G-A看作未来的关键。“技术发展日新月异，新的需求层出不穷，移动网络能力也需要不断升级。”华为轮值董事长胡厚崑明确表示，华为“正努力将5G-A带进现实。在最大化发挥现有投资价值的同时，为未来做好准备。”

此前，5G-A已在杭州第19届亚运会上大显身手，浙江移动联合华为等公司在杭州观澜路上建成全球首条5G-A万兆网络示范路线，让这条著名的杭州景观带率先实现万兆精品网络的部署，路上的无线网络峰值速率超过10Gbps，移动状态下速率超过5Gbps。

中国移动咪咕公司联合中国移动研究院及其他产业合作伙伴完成面向云XR（拓展现实）及裸眼3D等亚运高清沉浸业务的5G-A新技术应用，通过5G-A网络基于业务智能感知的大带宽低时延保障能力，打造丰富、流畅、逼真的3D沉浸式亚运赛事观看新体验。这是5G-A新技术首次实现面向亚运VR（虚拟现实）业务的实际应用。

“裸眼3D、XR、云手机等应用被视为5G-A的典型应用场景。”华为无线网络产品线总裁曹明在发布全球首个全系列5G-A产品解决方案时表示，5G-A将加速人、家、物、行业、车五大联接的升级，支撑新体验、新联接、新业务的发展。

据了解，通过引入通感一体、无源物联、内生智能等全新的革命性技术，5G-A能更好地匹配人联、物联、感知、高端制造等场景，孵化更多商业机会。比如，5G-A支持XR Pro、全息、3D视频等消费级交互式应用，可带来更加沉浸的虚拟世界交互体验。同时，5G-A具备更强的连接能力，通过RedCap、无源物联等技术有望实现千亿级物联网连接。具备超大带宽、超低时延和超大规模连接能力的5G-AC-v2x可实现车路协同、智能驾驶，5G-AtoB将从生产辅助进入工业生产核心环节，实现万物智联。同时，5G-A的典型应用还包括智慧城市、智能家居等，这类应用对连接密度要求较高。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经