李春莲

原标题：上市公司三季度业绩向好 彰显高质量发展态势

10月31日，2023年三季报披露落下帷幕。东方财富Choice数据显示，截至10月31日10时，共有5280家上市公司披露了三季报。其中，4239家前三季度实现盈利，占比超八成。

具体来看，多家上市公司营收和净利均实现大幅增长。其中，2660家公司实现净利润同比增长，619家净利润同比增长翻倍。

三季度以来，上市公司通过加强内部管理、提高效率等措施，实现了成本降低、效益提升，进一步提升了盈利能力和市场竞争力。从三季报数据来看，上市公司整体回报能力、创新能力和竞争能力均不断提升。

持续稳定的分红是上市公司回报股东的重要方式，也可以进一步提高资产使用效率，有助于推动资本市场健康发展。在监管层的推动和指引下，今年三季报计划现金分红的公司有41家，合计拟派现金额140亿元，分红公司数量、分红金额均刷新历史纪录，体现了上市公司价值创造和价值分配能力，是“提质”的重要体现。

更有上市公司出手阔绰，大手笔分红。例如，迈瑞医疗首次在第三季度进行分红，拟向全体股东每10股派发现金股利43元（含税），共计拟派发现金股利52.13亿元，分红金额居A股三季报现金分红榜首。

研发投入的高低是衡量上市公司可持续发展的重要指标。今年前三季度，上市公司在研发创新方面持续加大投入，推动企业转型升级，为未来的发展奠定了坚实基础。比如，比亚迪前三季度研发费用249.38亿元，同比增长129.42%，研发费用大幅超过同期净利润；宁德时代继续加大研发投入，前三季度研发投入为148.76亿元，同比增长40.64%。此外，荣盛石化、长安汽车、亿纬锂能以及阳光电源等公司前三季度研发投入均同比大幅增加。

研发投入与创新密不可分。对于上市公司而言，要提升市场竞争力，必须不断加大研发投入，积极探索新的技术和商业模式，进而推动整个产业转型升级。

除了分红、研发等财务指标体现高质量发展态势外，从上市公司整体结构来看，新能源等新兴赛道保持强劲发展势头。以比亚迪、宁德时代为代表的头部企业引领产业链协同发展，巩固了在全球市场的话语权，竞争力不断提升。同时，传统行业不断转型焕发新机，旅游、电影等消费领域呈现强复苏态势，多家上市公司前三季度净利均出现倍增。

A股上市公司是我国经济增长的动力源和压舱石，推动上市公司提质增效、实现高质量发展，对巩固经济基本面具有重要作用。尽管今年国内外面临着多重风险和挑战，但总体来看，上市公司三季度业绩持续增长，呈现高质量发展态势。随着我国经济持续稳定发展，相信上市公司将会继续发挥领头羊作用，多维度实现高质量发展。

(责编：杨曦、陈键)

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