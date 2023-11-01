人民网北京11月1日电 （记者许维娜）休闲食品作为人们日常生活中不可或缺的一部分，在满足人民对美好生活日益增长的需求中扮演着重要角色。随着经济发展和消费水平的不断提高，消费者的健康需求也在不断提升。

“健康中国”是食品产业发展的重要引领。有专家指出，从适应健康需求大趋势以及抓住发展新机遇的视角来看，“三减”倡议，即减少盐、糖和油的摄入量，不仅是食品企业的社会责任，更是食品企业的发展契机。

国际权威组织世界卫生组织（WHO）、联合国粮农组织（FAO）指南，和由中国营养学会发布的《中国居民膳食指南》皆明确指出，减少饱和脂肪摄入可降低心血管疾病的发生风险，并提出18岁以上成年人群饱和脂肪酸摄入量应低于总能量的10%。

随着健康生活方式的普及，零食已不再仅仅是为了充饥解馋。消费者愈加希望在享用零食的同时，少一点负担。百事公司旗下乐事品牌近日对外宣布，其薯片核心产品线已全面实现“减少50%饱和脂肪”的配方升级（指产品与原乐事美国经典原味马铃薯片相比，饱和脂肪的含量减少50%以上）。这一举措旨在推动休闲食品产业健康发展，降低饱和脂肪摄入，有利于食品产业的健康转型。

对此，中国食品科学技术学会副理事长金征宇表示，此举措聚焦降低饱和脂肪，是推动休闲食品产业健康发展的大胆尝试。这是该品牌积极践行科学“三减”倡议的一次重要实践。根据学会组织的科技成果评价，该产品对食品工业健康用油方面形成重要引领，有利于食品产业的健康转型。

根据第三方机构的数据，2023年中国广义休闲零食市场空间超过1.6万亿元，近五年复合增长率超过10%，预计2025年市场规模将达1.9万亿元。从消费量上来看，我国零食人均年消费量仅2.15kg/人，具备广阔的发展潜力。

中国市场的广阔发展空间吸引越来越多创新产品进入，惠及更多消费者。百事公司大中华区首席执行官谢长安表示，“正值乐事品牌进入中国市场30周年，我们在国内市场率先焕新核心产品线，推出减少饱和脂肪的薯片，打造品牌本土化创新实践的又一重要里程碑。”

在零食领域，减少饱和脂肪的摄入已成为业界学者关注的焦点。中国CDC营养健康所副所长张兵表示，“对零食进行饱和脂肪的控制至关重要，例如使用饱和脂肪酸含量较低的油品来替代较高的油品。”

面对消费者不断变化的需求，是挑战也是机遇。“结合食品做科普宣传，老百姓更容易接受并有认知。”张兵还表示，“油品升级成低芥酸菜籽油，拿这个商业实践案例来说，跟以前纯理论知识相比，我们的认知就会更好。”

专家表示，零食行业的健康化转型并不可一蹴而就，在原料、工艺、技术等多个领域实现体系化创新，才能真正为消费者带来更高质量的产品。

(责编：孙红丽、吕骞)

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