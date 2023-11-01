崔 爽

原标题：5G赋能赋值赋智作用不断彰显

根据工业和信息化部发布的最新数据，截至9月底，我国累计建成开通5G基站318.9万个，5G移动电话用户达7.37亿户，5G行业虚拟专网超2万个，5G标准必要专利声明数量全球占比达42%。

这份亮眼的成绩单，标志着以5G为代表的新一代信息技术正加速融入我国经济社会各领域各环节，成为数据资源畅通循环的关键支撑和引领产业智能化、绿色化、融合化转型升级的重要引擎。

在各方共同努力下，我国已建成全球规模最大、技术领先的5G网络。5G应用已广泛融入97个国民经济大类中的67个，全国“5G+工业互联网”项目超过7000个，移动物联网终端累计达22.2亿户，5G“赋能”“赋值”“赋智”作用不断彰显。

“推进5G发展面临新的战略机遇、新的战略任务、新的战略阶段、新的战略要求、新的战略环境。”在近日召开的2023年中国5G发展大会上，工业和信息化部党组成员、副部长张云明表示，要持续强基础，进一步夯实网络能力；持续谋创新，进一步增强内生动力；持续促融合，进一步汇聚应用合力；持续增共识，进一步深挖合作潜力。

张云明强调，要加快推进5G轻量化（RedCap）技术演进和商用部署，持续开展5G新技术测试验证，加快促进产业成熟。同时，要推进5G应用规模化、多样化发展，加强部门合作和部省联动，促进5G与垂直行业深度融合。

“商用5G已基本遍布全球，网络建设和市场发展加快。”世界工程组织联合会原主席、中国新一代人工智能发展战略研究院执行院长龚克表示，截至9月底，全球5G网络人口覆盖率达到36.8%，59个国家和地区的5G网络人口覆盖率超过50%，全球5G用户达到14.28亿，其中我国5G用户占比过半。

在龚克看来，5G行业规模化发展必须依靠需求侧和供给侧双轮驱动。为此，他建议，分类施策拓展行业广度，推动应用场景规模化复制，加快融合终端落地，推动5G工厂建设走深向实；渐进式导入5G增量类、替换类、变革类应用，推动应用从外围环节向核心环节的规模化渗透。同时，加快5G与行业系统及装备产品融合，构建可规模化推广的5G融合应用、网络及终端融合产品体系；加强跨行业融合标准体系建设，构建“标准制定+实验室技术验证+外场适配验证”的标准落地体系等。

今年是《5G应用扬帆行动计划（2021—2023年）》的收官之年。为做好总结评估工作，工业和信息化部在2023年中国5G发展大会上启动了5G应用“扬帆之城”评估工作，从流量、连接、创新、网络、政策等5个方面10个指标，面向地级及以上城市开展5G应用“扬帆之城”总结评估，着力打造一批标杆城市，加快推动5G应用从点状示范向规模化发展演进，树立5G城市标杆，逐步带动形成全国5G规模化应用之势。

工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国此前表示，工业和信息化部将重点做好“建、用、研”三方面工作：把网络建设得更广，稳步推进5G网络建设，推动5G网络供给能力和服务水平不断提升；把应用推广得更好，深化5G融合应用，加快推动个人和行业应用齐头并进，大力推动“5G+工业互联网”创新发展，促进5G应用规模化发展；把技术研究得更精，强化5G产业支撑，系统推进5G芯片、模组、终端等产品和关键器件研发与产业化，助力产业演进升级。通过一系列举措，积极推动5G赋能实体经济，为经济高质量发展提供有力支撑。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经