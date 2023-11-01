3船起锚！中国第40次南极科考队犁海出征
2023年11月01日10:12 | 来源：新华社
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11月1日上午，在雄浑悠长的汽笛声中
由自然资源部组织的中国第40次南极科学考察队出征
踏上为期5个多月的科考征程
我国南极科考任务首次由3船保障
“雪龙”号和“雪龙2”号极地科学考察破冰船从上海出发
主要执行科学考察、人员运送和后勤补给任务
“天惠”轮货船从江苏张家港出发
主要承担新科考站建设物资运送任务
本次考察最突出亮点，是建设罗斯海新站
新站是新时代我国建立的第1个常年科考站
是继长城站、中山站之后第3个常年考察站
是我国在南极的第5个考察站
也是首个面向太平洋扇区的考察站
记者：王立彬、周圆、魏弘毅
编辑：郭宝江
设计：苗夏阳
新华社国内部出品
(责编：王静、杨光宇)
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