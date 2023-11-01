11月1日上午，在雄浑悠长的汽笛声中

由自然资源部组织的中国第40次南极科学考察队出征

踏上为期5个多月的科考征程

我国南极科考任务首次由3船保障

“雪龙”号和“雪龙2”号极地科学考察破冰船从上海出发

主要执行科学考察、人员运送和后勤补给任务

“天惠”轮货船从江苏张家港出发

主要承担新科考站建设物资运送任务

本次考察最突出亮点，是建设罗斯海新站

新站是新时代我国建立的第1个常年科考站

是继长城站、中山站之后第3个常年考察站

是我国在南极的第5个考察站

也是首个面向太平洋扇区的考察站

记者：王立彬、周圆、魏弘毅

编辑：郭宝江

设计：苗夏阳

新华社国内部出品

(责编：王静、杨光宇)

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