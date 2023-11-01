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中国式现代化·青年的回答｜“太空苹果”到底牛在哪里？

2023年11月01日11:57 | 来源：现代快报全媒体
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推进中国式现代化这张时代考卷，当代青年应该如何作答？2023年，由中央网信办网络传播局指导，中共江苏省委网信办出品，现代快报+制作推出“中国式现代化·青年的回答——我比任何时候更懂你（第三季）”系列短视频。从炎炎烈日到秋意冉冉，30位青青“答”人携手AI数字人小青，奔赴全国23个城市，以青春之力、以奋斗之姿，回答着青春之问，担负起青春之责，共同书写中国式现代化新答卷。

11月1日，“中国式现代化·青年的回答——我比任何时候更懂你（第三季）”系列短视频之《“太空苹果”到底牛在哪里？》正式上线。本集视频中，青青“答”人——齐鲁泉源供应链有限公司CIO（首席信息官）林前坤和AI数字人小青，带大家从果园走到智能分选车间，再到大数据平台，全流程了解同款“太空苹果”。

都说航天员选拔标准高，个个都是万里挑一。“太空苹果”的挑选过程也很严格，最终圆梦，天时、地利、人和，缺一不可。

要种出“太空苹果”需要现代化的农业技术。林前坤介绍，他们基地的苗木采用了矮化自根砧宽行密植的现代化管理模式，一亩地标准种植110棵果树。水肥一体化自动滴灌技术，让200亩果园日常管理只需要一个人。在“数智泉源”大数据平台，林前坤点点鼠标就能掌控苹果基地的气温、土壤、水分等关键数值。每日采购数额、不同规格的苹果占比情况，在大屏幕上也能实时呈现。

智能化分拣让“太空苹果”品质再上新高度。系统会自动分析苹果大小、重量、色泽、瑕疵以及糖度值等数据，再根据客户的不同需求分级分类，打包发往全球60多个国家和地区。林前坤笑称，“有了这一流程，众口不再难调。”

AI数字人小青为大家生动介绍，“数据流”如何串起“产业链”。目前，烟台苹果的品牌价值已达150.34亿元。在烟台以苹果为原料的加工企业有50多家，开发出7大系列100多个加工品种，年加工能力超400万吨、居全国首位。

林前坤所在的公司，先后与6个乡镇、50多个村庄、8000多户果农签订了协议，联农富农，利益共享。他动情地说：“苹果是烟台的城市名片，圆梦太空更是高光时刻。我们年轻一代，要守好金字招牌，用科技助力农业高质量发展，为农业农村现代化建设贡献青春力量！”

现代快报+记者 吴嫣然

（校对 许元华）

(责编：王静、杨光宇)
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