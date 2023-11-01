人民网北京11月1日电 （记者孙红丽）11月1日，商务部召开新疆自贸试验区总体方案专题新闻发布会。商务部副部长郭婷婷在发布会上表示，在增强金融服务功能方面，将支持境外金融机构在新疆自贸试验区设立银行、保险、证券等金融机构，提供国际化、多元化的金融产品和服务。

近日，国务院印发了《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》（以下简称《方案》）。郭婷婷介绍，新疆是我国西北对外开放的重要门户。在自贸试验区建设十周年之际，党中央决定设立新疆自贸试验区，进一步完善自贸试验区总体布局，这也是深入实施自贸试验区提升战略的新部署。

《方案》围绕战略定位和发展目标，提出了打造一流营商环境、提升贸易便利化水平、做大做强传统优势产业、强化与周边国家经贸合作等25个方面的具体举措，努力建成营商环境优良、投资贸易便利、优势产业集聚、要素资源共享、管理协同高效、辐射带动作用突出的高标准高质量自由贸易园区。

郭婷婷表示，自贸试验区是通过制度创新，促进各类要素合理流动和高效集聚，增强创新发展动力。将支持新疆自贸试验区紧密结合新疆的实际，努力吸引汇聚国内外资源要素，重点围绕促进投资便利化、增强金融服务功能、推动数字经济发展和加强人才服务保障等方面开展探索。

一是在促进投资便利化方面，将鼓励新疆自贸试验区健全外商投资的服务保障机制，保障外资企业依法公平参与政府采购、招投标和标准制定等活动，支持符合条件的外资企业平等享受产业和区域发展政策。鼓励在新疆自贸试验区设立外资研发中心，在研发费用、专职研发人员数量、购置设备等方面降低准入门槛，进一步提升对外资的吸引力。

二是在增强金融服务功能方面，将支持境外金融机构在新疆自贸试验区设立银行、保险、证券等金融机构，提供国际化、多元化的金融产品和服务。鼓励银行业金融机构加大对新疆自贸试验区基础设施建设的支持力度，为外商投资提供良好的“硬件”环境。在依法合规、风险可控前提下，鼓励银行业金融机构创新科技金融服务模式，不断提升对新疆自贸试验区内科创企业的金融服务水平。

三是在推动数字经济发展方面，将加快数字基础设施建设，构建综合数字服务平台，支持自贸试验区充分发挥新疆能源和气候优势建设数据中心，参与“东数西算”工程建设，推动算力基础设施实现低碳、绿色和可持续发展。加快国际通信设施建设，助力数字丝绸之路建设。将推动企业数字化转型，为中小企业提供政策支持，促进数字经济和实体经济更好融合发展。将加强数据信息合作，支持新疆自贸试验区与中亚国家依法有序开展数据信息交流合作，推动数据信息服务、互联网业务等领域的互联互通。

四是在加强人才服务保障方面，将支持新疆自贸试验区率先落实编制岗位、科研经费、人才评价、激励保障等人才改革政策。推行以增加知识价值为导向的人才激励方式，调动高层次人才积极性。将便利人员往来，为外籍高层次人才投资创业、经贸活动等提供出入境的便利。

“这些试点任务的实施，将进一步优化投融资环境，为充分利用国内国际两个市场、两种资源创造有利条件，带动新疆自贸试验区更大力度、更加有效的吸引人才、资本和技术，激发数据要素作用，推动高质量发展。”郭婷婷说。

(责编：孙红丽、吕骞)

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