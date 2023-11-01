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天眼查赋能外向型企业 助力企业“走出去”

2023年11月01日14:40 | 来源：新华网
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原标题：天眼查赋能外向型企业 助力企业“走出去”

为增强涉外企业员工海外安全风险防范意识及应对处置能力，更好服务涉外企业走出去以及国际化业务开展，北京市政府外办、北京石景山区外办、中关村石景山园管委会于10月27日联合天眼查举办外事政策及服务企业宣传活动，60余家外向型企业国际部门负责人员线下线上参加活动。

活动中，相关负责同志围绕亚太经合组织为便利区域内商务人员往来推出的“APEC旅行卡”的申办和管理服务进行了专题授课。

天眼查受邀对其海外企业信息查询功能进行了演示介绍。该功能旨在服务企业跨境业务开展、规避海外商务风险等，能为企业的国际化战略提供有力支持。通过天眼查所构建的“全球企业查询”功能模块，有意愿“出海”的企业可快速了解目标市场的行业趋势、竞争对手情况以及潜在客户信息，为制定精准的海外市场发展策略提供有力支持。此外，天眼查还可提供丰富的数据报告和分析工具，协助企业深入分析市场机会，拨开市场风险的迷雾，为拓展国际市场提供决策支持。

据悉，天眼查是中国领先的商业查询平台。自2014年创立以来，天眼查持续保持高速增长，行业渗透率超过77%，月活跃用户数高达3500万，覆盖全国4亿+用户。平台共收录全国3.1亿、全球6.4亿社会实体，1000多种商查信息维度实时更新。

天眼查相关负责人表示，未来将继续利用自身的数据资源和专业能力，帮助企业更好地了解海外市场和合作伙伴，为企业的国际化战略提供有力支持。

(责编：董童、李源)
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