新华社北京11月1日电 题：打造促进中西部地区高质量发展的示范样板——详解《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》

新华社记者谢希瑶、关俏俏

国务院近日印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》。商务部1日在京举行专题新闻发布会介绍方案有关情况。

方案在战略定位及发展目标中提出，努力打造促进中西部地区高质量发展的示范样板，构建新疆融入国内国际双循环的重要枢纽，服务“一带一路”核心区建设，助力创建亚欧黄金通道和我国向西开放的桥头堡，为共建中国—中亚命运共同体作出积极贡献。方案围绕战略定位和发展目标，提出25个方面具体举措。

营造良好发展环境，服务构建新发展格局

在方案提出的主要任务和措施中，“促进政府职能转变”置于首位。商务部副部长郭婷婷说，新疆自贸试验区将加快推进高水平对外开放，促进政府职能转变。推动贸易、投资、金融、人员流动等领域的自由化便利化，激发经营主体活力。

她介绍，在促进投资便利化方面，将鼓励新疆自贸试验区健全外商投资的服务保障机制，保障外资企业依法公平参与政府采购、招投标和标准制定等活动，支持符合条件的外资企业平等享受产业和区域发展政策。鼓励在新疆自贸试验区设立外资研发中心，在研发费用、专职研发人员数量、购置设备等方面降低准入门槛，进一步提升对外资的吸引力。

此外，在增强金融服务功能方面，将支持境外金融机构在新疆自贸试验区设立银行、保险、证券等金融机构，提供国际化、多元化的金融产品和服务；在推动数字经济发展方面，将支持自贸试验区充分发挥新疆能源和气候优势建设数据中心，参与“东数西算”工程建设；在加强人才服务保障方面，将支持新疆自贸试验区率先落实编制岗位、科研经费、人才评价、激励保障等人才改革政策。

打造开放型特色产业体系，着力推动高质量发展

新疆维吾尔自治区人民政府副主席孙红梅说，方案从“做大做强传统优势产业”“推动制造业转型升级”“推动数字经济创新发展”等三个方面赋予新疆自贸试验区19项改革试点任务。

她介绍，近年来，新疆立足资源禀赋和产业基础，集中力量打造油气生产加工、煤炭煤电煤化工、绿色矿业、粮油、棉花和纺织服装、绿色有机果蔬、优质畜产品、新能源新材料等“八大产业集群”。下一步，将着力抓好三方面工作：

面向国内国际市场，发展壮大传统优势产业。打造国家优质棉纱生产基地；打造炼化纺产业链条；提升林果、葡萄酒、乳制品等特色产品加工业标准化、规模化水平。加快建设国家能源资源战略保障基地。积极承接东部地区出口导向型特别是劳动密集型产业链转移。

推动产业转型升级，加快形成先进制造业集群。建设国家战略性矿产资源基地和有色金属产业基地。支持承接中东部先进装备制造产业转移，加快发展新能源汽车零部件配套产业，大力发展通用航空全产业链，建设国家特色医药大宗原料药生产基地。

推动数字经济创新发展，助力数字丝绸之路建设。积极参与国家“东数西算”工程建设，打造国家算力枢纽节点。加快国际通信设施建设。面向中亚国家发展软件及信息技术服务业。对接国际高标准数字贸易规则，积极探索与中亚国家依法有序开展数据信息交流合作。

建设对外开放大通道，深化向西开放多领域交流合作

新疆是我国连接中亚、西亚、欧洲的关键节点，枢纽通道优势明显。方案提出“建设联通欧亚的综合物流枢纽”“深化向西开放多领域交流合作”。

围绕建设联通欧亚的综合物流枢纽，新疆维吾尔自治区商务厅党组书记、副厅长李轩说，将加强通道建设，加强中欧班列集结中心建设，推进中国—中亚交通走廊建设，大力推进空中丝绸之路建设；增强枢纽功能，加快建设乌鲁木齐陆港型国家物流枢纽、空港型国家物流枢纽、国家综合货运枢纽，霍尔果斯边境口岸型国家物流枢纽，进一步发挥喀什国际贸易物流通道优势。

在文化旅游领域，郭婷婷介绍，将积极申请创建国家对外文化贸易基地，开展音乐舞蹈、文化遗产、艺术展览等国际交流活动。创建边境旅游试验区和跨境旅游合作区，联合周边国家打造跨境旅游线路，研究开行国际旅游列车。

根据方案，新疆自贸试验区实施范围179.66平方公里，涵盖乌鲁木齐片区、喀什片区和霍尔果斯片区三个片区。11月1日上午，中国（新疆）自由贸易试验区揭牌仪式在乌鲁木齐市举行，标志着新疆自贸试验区建设全面启动。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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