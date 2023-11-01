为全面加强金融监管，国家金融监督管理总局11月1日对外发布《商业银行资本管理办法》，进一步完善商业银行资本监管规则，推动银行强化风险管理水平，提升服务实体经济质效。

图为国家金融监督管理总局。 新华社记者 李鑫 摄

办法构建了差异化资本监管体系，按照银行规模和业务复杂程度，划分为三个档次，匹配不同的资本监管方案。其中，规模较大或跨境业务较多的银行，划为第一档，对标资本监管国际规则；规模较小、跨境业务较少的银行纳入第二档，实施相对简化的监管规则；第三档主要是规模更小且无跨境业务的银行，进一步简化资本计量要求，引导其聚焦县域和小微金融服务。

金融监管总局有关部门负责人表示，差异化资本监管不降低资本要求，在保持银行业整体稳健的前提下，激发中小银行的金融活水作用，减轻银行合规成本。

风险权重是维护资本监管审慎性的基石。办法要求银行制定有效的政策、流程、制度和措施，及时、充分地掌握客户风险变化，确保风险权重的适用性和审慎性。办法全面修订风险加权资产计量规则，提升资本计量的风险敏感性。

金融监管总局表示，将指导商业银行做好办法实施工作，发挥资本要求对商业银行资源配置的导向性作用，引导银行优化资产结构，加大服务实体经济力度。（记者李延霞）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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