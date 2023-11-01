中国（新疆）自由贸易试验区正式揭牌
2023年11月01日23:06 | 来源：新华网
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新华社乌鲁木齐11月1日电（记者关俏俏、谢希瑶）11月1日上午，中国（新疆）自由贸易试验区揭牌仪式在乌鲁木齐市举行，标志着新疆自贸试验区建设全面启动。
中国（新疆）自由贸易试验区是我国西北沿边地区首个自由贸易试验区，实施范围179.66平方公里，涵盖乌鲁木齐片区134.6平方公里（含新疆生产建设兵团第十二师30.8平方公里，乌鲁木齐综合保税区2.41平方公里），喀什片区28.48平方公里（含新疆生产建设兵团第三师3.81平方公里，喀什综合保税区3.56平方公里），霍尔果斯片区16.58平方公里（含新疆生产建设兵团第四师1.95平方公里，霍尔果斯综合保税区3.61平方公里）。
据介绍，未来，新疆将立足资源禀赋、区位优势和产业基础，高标准高质量推进中国（新疆）自由贸易试验区建设，将其打造成思想解放先行区、制度创新试验田、产业集聚增长极、扩大开放新高地、营商环境样板区，经过3至5年改革探索，把中国（新疆）自由贸易试验区建设成为营商环境优良、投资贸易便利、优势产业聚集、要素资源共享、管理协同高效、辐射带动作用突出的高标准高质量自由贸易园区，为新疆融入国内国际双循环，服务“一带一路”核心区建设，助力创建亚欧黄金通道和我国向西开放桥头堡作出积极贡献。
(责编：牛镛、岳弘彬)
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