人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国（新疆）自由贸易试验区正式揭牌

2023年11月01日23:06 | 来源：新华网
小字号

　　新华社乌鲁木齐11月1日电（记者关俏俏、谢希瑶）11月1日上午，中国（新疆）自由贸易试验区揭牌仪式在乌鲁木齐市举行，标志着新疆自贸试验区建设全面启动。

　　中国（新疆）自由贸易试验区是我国西北沿边地区首个自由贸易试验区，实施范围179.66平方公里，涵盖乌鲁木齐片区134.6平方公里（含新疆生产建设兵团第十二师30.8平方公里，乌鲁木齐综合保税区2.41平方公里），喀什片区28.48平方公里（含新疆生产建设兵团第三师3.81平方公里，喀什综合保税区3.56平方公里），霍尔果斯片区16.58平方公里（含新疆生产建设兵团第四师1.95平方公里，霍尔果斯综合保税区3.61平方公里）。

　　据介绍，未来，新疆将立足资源禀赋、区位优势和产业基础，高标准高质量推进中国（新疆）自由贸易试验区建设，将其打造成思想解放先行区、制度创新试验田、产业集聚增长极、扩大开放新高地、营商环境样板区，经过3至5年改革探索，把中国（新疆）自由贸易试验区建设成为营商环境优良、投资贸易便利、优势产业聚集、要素资源共享、管理协同高效、辐射带动作用突出的高标准高质量自由贸易园区，为新疆融入国内国际双循环，服务“一带一路”核心区建设，助力创建亚欧黄金通道和我国向西开放桥头堡作出积极贡献。

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
神舟医疗救护队：撑起航天员生命安全“保护伞”
　　有这么一群人，为了守护神舟英雄平安“回家”，他们已备勤120多个日夜；有这么一群人，为了护卫祖国航天事业“腾飞”，他们已默默坚守了20个春秋……他们是神舟医疗救护队，承担航天医疗救护任务，广袤的戈壁印刻着他们的担当，他们是坚守者、保卫者、逆行者。 载人航天是人类航天活动中最复杂、难度最大、要求最严的系统工程，任何一点小小的差池、失误，都可能对航天员造成巨大伤害。…
数读中国 | 进博会奏响共建“一带一路”强音
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部