原标题：万家乐携手中国极地研究中心，共启技术合作探索新征程

11月1日，中国第40次南极考察正式启程。据悉，此次考察将重点开展建设我国第5个南极考察站、围绕气候变化对南极生态系统的影响与反馈开展调查、积极开展国际合作等任务。

目前，万家乐以合作伙伴的身份深度参与到本次南极考察的饮水保障工作中，旗下云露800Pro凉白开净水器作为中国南北极科学考察选用产品，首次随中国极地考察船“雪龙”号、“雪龙2”号共赴南极。据悉，万家乐与中国极地研究中心未来还将开展更多技术层面的深度探索。

万家乐净水产品入驻“雪龙号”，提供净饮水保障

每一次探索极地，我国南极科学考察队都需要在极端环境下展开为期几个月的科学考察工作。本次万家乐选用了最新推出的云露 800 Pro凉白开净水器，为科考队员提供安全便捷的净饮水保障。

万家乐云露800Pro凉白开净水器采用专利凉白开技术，净水秒速烧开后，经冷热分管被快速降温，可让科考队员们高效安全地喝到真正的凉白开。在极地科考的日常使用场景中，科考队员还可以通过五挡调温、定量取水等产品功能，实现更多的健康饮水体验。据悉，万家乐还将提供水环境技术测试指导与相关仪器，与中国极地研究中心共同对南北极水质进行取样分析研究。

作为万家乐今年推出的净水器产品，万家乐云露800Pro凉白开净水器还能够应对更加多元化的饮、用水需求。作为能提供凉白开的全厨净化净水器，它包含了厨房中央净水器、厨房直饮机、管线饮水机等丰富的功能，可实现饮水、用水的全面净化，通过双龙头出水设计，满足分区、分质供水，以及超大流量供水的需要。

携手中国极地研究中心，开启技术合作探索

从2013年至今，万家乐一直致力于提供高质量的净水解决方案。2017年至2021年，万家乐先后推出了以儿童级别安全饮水为标准的儿童盾系列产品，经过两次技术性迭代，儿童盾3.0净水系统书写了舒适饮、用水结合的新篇章。自2022年以来，万家乐相继推出云露系列、晨露系列净水产品，不断增强其在净水器市场的综合竞争力。正是凭借出色的产品性能和技术实力，万家乐净水产品作为“中国南北极科学考察选用产品”入驻“雪龙”号，随队开启南极考察的征程。

万家乐始终将创新视为企业发展的根本。据万家乐相关负责人介绍，在与雪龙号共赴极地科考之后，万家乐的众多技术将在极寒、强风等极端环境下得到进一步验证。同时，出征极地所累积的经验与数据，可为下一步提升产品品质和明晰技术研发方向提供重要的实证参考。

今年7月，万家乐与中国极地研究中心达成合作，旗下厨卫产品入选“中国南北极科学考察选用产品”。未来，万家乐将持续深耕厨卫领域，不断提升技术研发实力，通过与中国极地研究中心在技术层面的探索、转化及验证，为用户提供更领先的产品解决方案。

(责编：曹淼、李源)

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