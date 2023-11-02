原标题：中国连续释放高水平开放信号

一个月来，开放的中国牵动世界目光。

“一带一路”国际合作高峰论坛成果丰硕、广交会万商云集、制造业领域外资准入限制措施全面取消……以论坛凝聚打造开放型世界经济的合力，以展会融动开放合作的全球要素资源，以政策畅通中国与世界互利共赢的开放渠道，中国不断以务实举措为各方搭建合作平台，持续释放扩大高水平对外开放的鲜明信号，在全球化遭遇逆流、世界面临种种危机挑战之际，为低迷的世界经济注入了宝贵的开放性、稳定性和新动力。

“创新和绿色”是中国高水平对外开放的显著特色。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上，推动共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段成为重要共识，得到了各方积极呼应支持。中方将每年举办“全球数字贸易博览会”，将持续深化绿色基建、绿色能源、绿色交通等领域合作，继续实施“一带一路”科技创新行动计划，举办首届“一带一路”科技交流大会……中国宣布支持高质量共建“一带一路”的八项行动中，科技创新与绿色发展成为重要关键词。在广交会上，高端、智能、绿色产品备受追捧，“创新引领”“绿色低碳”成为许多企业的宣传要点。电子消费品、机械设备、新能源等产品展区规模进一步扩大，其中新能源展区规模增幅达172%。“新意”层出不穷，意味着新质生产力正在加快形成。

推动融合、消除隔阂，推动建设开放型世界经济，是中国对外开放的重要底色。过去十年，共建“一带一路”以互联互通为主线，不断实现更加深入的经济大融合、发展大联动、成果大共享。中方将创建“丝路电商”合作先行区，同更多国家商签自由贸易协定、投资保护协定；主动对照国际高标准经贸规则，深入推进跨境服务贸易和投资高水平开放，扩大数字产品等市场准入，深化国有企业、数字经济、知识产权、政府采购等领域改革……第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上，中国支持建设开放型世界经济的具体措施得到广泛赞誉。未来以中欧班列、跨里海国际运输走廊、亚欧大陆物流新通道建设为重点，在“丝路海运”港航贸一体化发展、空中丝绸之路建设的推动下，共建“一带一路”将继续书写互联互通大文章，让更多国家搭上发展的“顺风车”。

面对不利的国际贸易环境，中国高水平对外开放不断深入推进，展现出其对于全球贸易格局的发展“黏合力”。今年广交会规模再创新高，先进制造业产品展区扩容，技术含量高、设计创新的产品纷纷涌现，境外采购商到会人数明显增多。外贸结构提质升级，在广交会上得到充分体现。今年前三季度，电动载人汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”产品出口值同比增长41.7%。广交会上，以“新三样”为代表的全产业链参展商纷纷拿出“看家本领”。中国产品通过广交会“走出去”，让世界了解中国这个不断创新的“世界工厂”；各国也通过广交会“走进来”，拥抱中国这个活力澎湃的“世界市场”。在世界经济复苏乏力、全球贸易面临压力的环境下，中国以开放姿态推动全球贸易合作和业态模式创新，为强化贸易对于全球经济的牵引力发挥了重要作用。

全面深化开放，利好中国、惠及世界，是中国面向未来的主动选择。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上，中国宣布将全面取消制造业领域外资准入限制措施。这一项“全面取消”，意味着制造业领域外资准入全面放开的范围将从自贸区扩大到全国，从试点到推广，水到渠成。从商品和要素流动型开放，到更深层次推动制度型开放，中国以更大力度吸引和利用外资，进一步完善外商投资法律体系，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。下一步，中国还将重点推进服务业开放，在推动合理缩减自贸试验区外商投资负面清单的同时，推动出台跨境服务贸易负面清单，引领全国持续扩大开放。

以开放纾发展之困、以开放汇合作之力、以开放聚创新之势、以开放谋共享之福，推动经济全球化不断向前。一以贯之的开放承诺，让中国成为不确定性时代的最大确定性；一个又一个节点，记录着中国与世界的“双向奔赴”。高标准举办消博会、服贸会、广交会等国际展会，深入推进跨境服务贸易和投资高水平开放，努力建设更高水平自贸试验区……中国开放的机遇，世界翘首以盼。11月，中国国际进口博览会、全球数字贸易博览会和中国国际供应链促进博览会将陆续举办，开放的中国继续向世界敞开怀抱，邀请全球各界与中国携手共同发展，助力贸易投资合作水平迈上新台阶。美国伊利诺伊理工大学经济学教授哈伊里·图尔克认为，进博会作为中国致力于扩大对外开放的重要举措，已成为“中国坚定支持自由贸易和全球化的象征”。

越发展越开放，越开放越发展。从引入资源、促进效率提升、提供优质供给，推动国内经济实现更高水平的动态平衡，到市场相通、产业相融、创新相促、规则相联，致力于共同构建开放型世界经济，中国一直以实际行动证明，扩大高水平对外开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变，中国将始终是全球投资热土和兴业高地，未来还将释放更多发展红利。

（据新华社北京10月31日电 记者樊宇、许苏培）

(责编：杨曦、陈键)

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