原标题：打造我国向西开放的桥头堡

近日，国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》。11月1日上午，中国（新疆）自由贸易试验区揭牌仪式在乌鲁木齐市举行，标志着新疆自贸试验区建设全面启动。新疆自贸试验区是我国西北沿边地区首个自贸试验区，实施范围179.66平方公里，涵盖乌鲁木齐、喀什、霍尔果斯三个片区。

“新疆自贸试验区的设立，将有利于把自贸试验区的制度创新优势和新疆的区位优势叠加起来，进一步激发新疆经济社会发展的内生动力，促进高水平开放，推动高质量发展，更好惠及人民群众和经营主体。”在11月1日商务部召开的专题新闻发布会上，商务部副部长郭婷婷介绍。

据了解，方案围绕战略定位和发展目标，提出了打造一流营商环境、提升贸易便利化水平、做大做强传统优势产业、强化与周边国家经贸合作等25个方面的具体举措，努力将新疆自贸试验区建成营商环境优良、投资贸易便利、优势产业集聚、要素资源共享、管理协同高效、辐射带动作用突出的高标准高质量自由贸易园区。

近年来，新疆集中力量打造油气生产加工、煤炭煤电煤化工、绿色矿业、粮油、棉花和纺织服装、绿色有机果蔬、优质畜产品、新能源新材料等“八大产业集群”。方案从“做大做强传统优势产业”“推动制造业转型升级”“推动数字经济创新发展”等三个方面赋予新疆自贸试验区19项改革试点任务，对于破解制约新疆产业发展的难点堵点、加快延伸拓展产业链、积极打造产业链竞争优势、加快构建新疆现代化产业体系具有重要意义。

新疆地处亚欧大陆腹地，是我国向西开放的前沿，也是“一带一路”核心区。新疆维吾尔自治区人民政府副主席孙红梅表示，将依托新疆口岸和通道优势，发挥自贸试验区开放引领作用，深化向西开放交流合作，强化与中亚等周边国家和国内节点城市互联互通，建设连接欧亚的综合物流枢纽，打造我国向西开放的桥头堡。

商务部自贸区港司司长杨正伟表示，商务部将支持新疆自贸试验区发挥对外开放前沿作用，加快推动贸易优化升级，培育外贸发展新优势，促进贸易高质量发展，重点从三个方面开展先行先试——

提升贸易便利化水平。在推进通关便利方面，加快建设国际贸易“单一窗口”，推进边境口岸农副产品快速通关“绿色通道”全覆盖，实施重要矿产品“口岸+卸货地”联合监管模式，建立整车保税仓储一次检测、一次运输、一体化作业的“三个一”监管模式。

培育外贸新业态新模式。支持自贸试验区内的企业按照综合保税区维修产品目录，开展“两头在外”的工程机械、轨道交通、航空航天等保税维修业务。推动建设边境仓和海外仓，构建多仓联动跨境集运模式，提高跨境订单物流运输效率，降低企业运营成本，提高产品售后保障能力，促进中小企业开拓国际市场。

推进内外贸一体化发展。聚焦优势产业，加大服务力度，支持企业一体化经营、一体化市场开拓、一体化品牌培育。发挥重点贸易促进平台作用，借助进博会、广交会、服贸会、消博会等大型展会展销新疆特色产品，对参展企业给予展位费的减免。

“这些举措紧贴新疆外贸发展实际需要，有助于充分释放外贸发展动能，将为企业带来实实在在的利好，助力新疆外贸进出口保稳提质。”杨正伟说。

（本报记者 董蓓 尚杰 赵明昊 王艺钊）

(责编：杨曦、陈键)

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