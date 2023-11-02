刘 垠 马爱平

原标题：让更多“高精尖”装备搭乘“进博快车”

基于科技部重大专项研发的高通量生物打印机，可以3D打印脊柱侧弯矫形器、膝关节矫形器；e-POWER电动卷板机，卷制过程提高了效率和精度，显著减少碳排放……作为官方招展、组展机构，这些只是中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）第六年共赴进博之约展现出的一部分亮点。

截至9月，第六届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）已组建4个行业交易团和140余个行业交易分团，行业合作还在不断深化、扩容。

“本届进博会上，国机集团承担了技术装备展区招展、专业观众邀请、线上推广等工作，在打造‘数字进博’、加强服务保障等方面助力进博会‘办出水平’。”11月1日，国机集团运行管理部部长张钰接受科技日报记者采访时表示，通过国机集团签约的线下、线上参展企业共113家，分别来自德国、意大利、西班牙、中国香港等26个国家和地区，展出企业集中在能源、金属成型和切削、薄膜生产线、锂电池隔膜生产线等行业。

作为全球领先的综合性化工企业，中国中化控股有限责任公司组织旗下4家海外企业参展，瑞士先正达集团展出了盐碱地综合治理方案及针对性解决中国土壤问题的“厚圃土壤健康+”服务平台；法国埃肯有机硅介绍了其在储能电池、光伏板以及安全绿色交通领域中的应用，呈现了构造智慧绿色城市的全链解决方案。

一大批高端装备制造、绿色环保等领域新产品将在本届进博会上迎来“首秀”，进博会本身也是践行展示数字化、绿色化发展的一个重要应用场景。

中建材玻璃新材料研究总院成员企业德国阿旺西斯，将展出明星产品SKALA太阳能幕墙玻璃组件（约80块），并展示全新产品——半透明太阳能玻璃组件；ABB集团展现了实现天空地一体化监测的温室气体综合解决方案，可精准量化来自城市、工业基础设施和农业等各类温室气体的源汇贡献，为碳源汇数据的可测量、可报告、可核查提供高价值的基础数据和科学方法；同方股份携带重磅产品模型亮相，包括MT1213DE移动智能综合查验站、毫米波人体安检仪、光储充一体化解决方案等；英特尔将展示如何通过软硬件技术创新，支持大语言模型、图像生成等算法在PC本地高效运行，将AI技术应用于个人计算领域……

进博会正在成为加速创新成果引入和落地的“驱动器”和“孵化器”，越来越多的先进医疗器械、创新药在这里进行全球首发、亚洲首秀、中国首展。

“六年进博，风雨无阻。复星医药不仅是进博会的参与者、见证者，更是受益者。一路走来，我们见证了进博会在创新产品和前沿技术等多方面带来的强大‘溢出效应’。”复星医药董事长吴以芳说，通过参与进博会，很多创新产品实现了从展品到商品的演变，比如已国产化的达芬奇手术机器人；合作伙伴也从展商到投资商，进博会成为促进医药创新发展的加速器。

生物制药企业勃林格殷格翰将展示数字化与绿色低碳领域加速创新发展的新成就，8款不同疾病领域的人用药品和动物保健创新产品与解决方案迎来进博首秀。

“进博会是推动中国与全球市场融合互鉴的大平台。连续五年‘打卡’进博会彰显了公司对中国市场的信心，也坚定了我们融入中国高质量发展新格局的决心。我们期待借力进博会平台，加速把全球创新产品、解决方案和先进理念引入中国，推动中国本土与全球同步创新。”勃林格殷格翰大中华区总裁兼CEO董博文博士说。

(责编：杨曦、陈键)

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