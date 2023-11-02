吴晓璐

原标题：证监会：坚持走中国特色金融发展之路

中央金融工作会议提出，“优化融资结构，更好发挥资本市场枢纽功能”。据央视新闻11月1日消息，证监会表示，未来将坚持走中国特色金融发展之路，加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。

证监会市场监管一部主任张望军表示，资本市场健康发展事关经济社会发展大局，在金融运行中具有牵一发而动全身的重要作用，从资本市场的角度看，未来要不断发力健全资本市场功能，服务经济高质量发展。

“围绕提高直接融资比重这个战略任务，健全多层次资本市场体系，聚焦支持高水平科技自立自强关键目标，推动股票、债券、期货市场协调发展。还要发展多元化股权融资，支持上海、深圳证券交易所建设世界一流交易所，高质量建设北京证券交易所，引导私募股权创投基金投早投小投科技。”张望军说。

中央金融工作会议强调，推动股票发行注册制改革走深走实。张望军介绍，从2018年至今，以信息披露为核心的注册制改革，由试点到全面落地，经历了逐步深化的过程，未来，还将持续完善相关基础制度。

“持续完善发行、上市、交易、并购重组、退市等基础制度，推动资本市场基础制度更加完善、更加定型，增强中国特色现代资本市场的竞争力和普惠性。”张望军表示，未来证监会还将大力推进投资端改革，吸引中长期资金入市。

张望军表示，推动打通痛点堵点，引导社保、保险、年金等各类资金配置A股。持续丰富资本市场产品工具，提升投资交易便利性，营造“愿意来、留得住”的市场环境。

中央金融工作会议指出，坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题，要全面加强金融监管，有效防范化解金融风险。

张望军表示，对资本市场来说，未来要加强逆周期调节，提升资本市场监管适应性，牢牢守住风险底线。

张望军说，规范发行和交易行为，及时评估优化股份减持、融资融券、再融资等机制安排，加强一二级市场逆周期调节，统筹优化上市公司回购、股东增持等制度，全面加强资本市场监管，加大资本市场防假打假力度，强化穿透监管，为投资者提供真实透明的上市公司。有力有序化解债券违约、私募基金等重点领域风险，防范风险跨区域、跨市场、跨境传导，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

(责编：杨曦、陈键)

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