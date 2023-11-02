陈 曦

原标题：鲁班工坊成“一带一路”技术驿站

编者按 今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。十年来，中国职业教育走出国门，为共建国家培养高端技术技能型人才，深化“一带一路”民心相通。今起，本版推出“‘一带一路’上的职教故事”专栏，关注中国特色职业教育品牌，展示中外职业教育交流合作的优秀案例。

从埃及的开罗到埃塞俄比亚的亚的斯亚贝巴；从泰国的大城府到巴基斯坦的旁遮普省拉合尔；从俄罗斯的莫斯科到葡萄牙的塞图巴尔……方圆相融的鲁班工坊标识宛若来自东方的绚丽之花，朵朵精彩绽放，成为“一带一路”上亮丽的职教风景。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，作为中国职教出海的成功实践，鲁班工坊开创了中国职教方案“走出去”的新模式。

培养国际化的本土技术人才

鲁班工坊是在中国教育部指导下、天津市原创并率先主导推动实施的职业教育国际品牌，致力于培养合作国家熟悉中国技术、了解中国工艺、认知中国产品的技术技能人才。迄今为止，我国已在埃塞俄比亚、埃及、泰国、印度、印度尼西亚、巴基斯坦、柬埔寨、葡萄牙等25个国家建成27所鲁班工坊。鲁班工坊的足迹遍布亚非欧三大洲，成为共建“一带一路”上的“技术驿站”。

围绕智能科技、新能源新材料、先进制造、铁路运营、汽车工业、中医中药等重点领域，根据共建“一带一路”国家的发展需求，鲁班工坊开设了工业机器人、增材制造、新能源、云计算、物联网、动车组检修、汽车维修、物流管理、中餐烹饪、中医药、跨境电商、智慧农业等70多个专业，为相关国家培养了数以万计的技术技能人才，助力合作国家青年就业和民生改善，促进合作国家经济社会发展。

泰国鲁班工坊是中国首个境外鲁班工坊，随着泰国产业结构的不断调整，他们急需大量的互联网、自动化等专业技术人才。

2018年7月，为配合泰中高铁项目建设，天津铁道职业技术学院加盟泰国鲁班工坊，开设高铁动车组检修技术和高铁铁道信号自动控制国际课程。

中方不仅提供了先进的教学设备，还将教学方法传授给泰方教师，并为泰国学生提供赴华留学奖学金，迄今为止已有300多名泰国学生来华深造。成立7年来，中泰鲁班工坊已为泰国培养技术技能人才1000多人，就业率接近100%。目前，鲁班工坊合作举办的学历教育包括中职、高职、应用本科、研究生4个层次。

分享职业教育“中国方案”

除了为本土培养国际化人才外，与世界分享中国职业教育的教学模式、专业标准、技术装备和教学资源，是鲁班工坊的另一项重要职能。天津市教委职教处处长李力介绍，鲁班工坊采取学历教育与职业培训相结合的方式，并将中国职业教育优秀成果与共建国家分享。

今年4月，东非职教师资培养EPIP（工程实践创新项目教学模式）认证试验中心落成。这是由天津职业技术师范大学与埃塞联邦职业技术培训学院合作在埃塞俄比亚设立的全球第一个EPIP认证试验中心。这也是继双方院校合作在埃塞俄比亚设立非洲第一个EPIP应用与推广机构——埃塞俄比亚EPIP教学研究中心之后，再次深化EPIP的效能。

EPIP是鲁班工坊的核心内容，以实际工程项目为导引，以实践应用为导向，培养学生的科学探究能力和问题解决能力，可以极大地减少毕业生进入企业的磨合期，这种教学模式十分符合现代企业的用人需求。

4年多来，鲁班工坊在葡萄牙相关行业中获得良好口碑，不少毕业生进入当地知名企业工作。“鲁班工坊同时推进专业和职业教育，将理论与实践有机结合。”今年将毕业的迪耶戈·罗德里格斯说，这个过程可以极大缩短毕业生进入企业后的适应期，满足了企业用人需求。

李力表示：“通过鲁班工坊的建设，天津创新开发一系列国际化专业教学标准，推广分享工程实践创新项目教学模式，职业教育的中国标准、中国模式、中国装备、中国方案已进入很多合作国的国家学历教育体系。”泰国成立了工程实践创新项目教学研究中心，推广中国职业教育教学模式；鲁班工坊人才培养标准和专业建设质量获得广泛认同，目前已有14个国际化专业教学标准获得合作国教育部批准，纳入其国民教育体系。

带动中国企业和优质产品“出海”

2019年，来自印度鲁班工坊的5名学生入职中材国际印度公司。中材国际印度公司总经理李明飞很认可鲁班工坊的学生，他表示：“鲁班工坊培养出来的学生与企业契合度高，有利于经营管理。”

印度鲁班工坊在创立之初就与5家在印度的中资企业签署了人才培养订单协议，实现了国际背景下的产教融合、校企合作。

鲁班工坊国际品牌的主要创建者、天津职业技术师范大学副校长吕景泉介绍，像印度鲁班工坊这种“校企合作创办模式”，是推动鲁班工坊“出海”的另一种模式，即中国职业院校携手承揽海外大型工程或者在境外办厂的中企，在目标国遴选优质职业院校，合作创办鲁班工坊。

“职业教育的精髓就是校企合作、产教融合。鲁班工坊建设平台充分展现了这样的理念和路径。”李力举例说，像肯尼亚鲁班工坊就是天津城市职业学院、肯尼亚马查科斯大学以及华为公司三家共建的，华为参与了整个建设过程，起点非常高，起步就共建了云计算与信息安全管理本科专业。

与此同时，鲁班工坊始终坚持“教随产出、产教同行”，在持续为大型中资企业在海外发展培养培训优秀技术技能人才的同时，带动着中国企业和优质产品“走出去”。目前，泰国鲁班工坊与天津企业骥腾科技合作研发的“高铁标准动车组制动仿真实训系统”成为泰国轨道交通职业技能大赛的指定装备；英国鲁班工坊已在英国建立了中国食品展示窗；国有控股合资企业七二九体育器材开发公司在泰国鲁班工坊建成了集文化体验、产品展示销售、技术研发实践、运动训练比赛于一体的创意文化体验中心。

(责编：杨曦、陈键)

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