原标题：深耕普惠金融护航双链发展威海市以金融辅导助力经济高质量发展

为解决中小企业融资难、融资贵等难题，威海市聚焦10条重点产业链，创新推出“产业链＋供应链”“双链”融合金融辅导模式，为其上下游企业量身定制信贷产品，提供政策宣传、融资方案制定等一揽子金融辅导服务，为做大做强产业链提供了有力金融支持。

威海某碳纤维企业是光威集团的链上企业，作为一家拥有碳纤维自主知识产权的科技型企业，近年来，该企业持续加大碳纤维产品的科研和生产规模，凭借绿色技术优势，产品在市场上广受好评，销售持续上升。“去年我们接到了一单自行车车架出口加工业务，这个单量也比较大，所需用的资金也比较多，企业资金明显不足，资金运转不畅。”该企业负责人说道。

通过走访调研，金融辅导队了解到企业的融资困难，并深入了解了企业经营情况，根据其科技型企业的特点，利用链主企业光威集团综合授信、为链上企业增信担保的方式，帮助该企业成功申请了850万元科技支行贷款，贷款利率在中小企业普惠利率的基础上，再享受1％的财政贴息。仅用一周时间，公司就拿到了贷款，顺利解决了资金不足的困难。

近年来，威海市以产业链核心企业为切入点，以链主企业为龙头，将链上企业纳入辅导，以上下游企业供应链关系为纽带，促进金融辅导与“双链”无缝衔接，做活“链条金融”。为保障金融辅导服务质效，创新推出了“一个主办行、一批智囊团、一套惠企政策”“三个一”服务体系，并根据不同产业链供需关系、行业大数据、产业特点等，为每条产业链量身定制“个性化”金融产品，助力链上企业“爬坡过坎”。截至目前，已将3484家企业纳入辅导范围，对接融资需求2704条，解决融资186.62亿元，有效支撑了产业链发展延伸。

同时，为放大政策效应，配套建立了精准对接、长效对接、闭环服务三大“金融辅导机制”。动态更新金融惠企政策、银行信贷产品、企业融资需求“三张清单”，实行台账管理，在银行和企业之间双向推送，有效打通了银企供需对接瓶颈，解决了银企信息不对称、对接渠道不畅通等问题，实现金融辅导对接精准化。

在金融辅导过程中，横向上指导金融辅导队联合科技、工信、商务等部门，细分行业企业开展精准融资对接活动；纵向上搭配“银行行长走基层”、金融机构高管走基层“十百千万”等形式多样的活动，引导金融资源、金融政策、金融服务向链上企业聚集，向惠及更多链条末端小微客户，助力提升产业链整体实力，实现金融辅导常态化、长效化。截至目前，今年已组织开展各级对接活动154场，累计对接融资405.46亿元。

创新金融辅导对接反馈机制，建立辅导对接台账，动态跟踪已达成融资合作意向银企间贷款业务办理、放贷期限等信息，定期调度企业辅导需求进展情况，并广泛收集其他辅导需求，及时推送给辅导队，切实保障辅导工作落实到位，实现金融辅导服务闭环化。此外，依托“信财银保”平台构建信用评价模型，精准描绘企业画像，为银行开发信用指数产品提供数据支持，已累计促成融资225亿元。（鞠金玲）

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经