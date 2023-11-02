原标题：2023中国互联网法治大会|贝壳陈岩：平台企业需要建立一套公平公正、符合中性市场观的平台治理体系

10月31日，由中国互联网协会主办的“2023（第九届）中国互联网法治大会”在北京召开，大会以“守正创新 依法强国”为主题，邀请了来自政府领导、知名专家学者、企业领军人物同台献智，围绕政策文件解读、行业趋势洞察、实践应用分享等多角度深入探讨。

会上，工业和信息化部总工程师赵志国，中国法学会党组成员、副会长张苏军，中国互联网协会副理事长兼秘书长、中国信息通信研究院院长余晓晖等领导出席并致欢迎辞，中国信息通信研究院副院长魏亮，国务院反垄断委员会专家咨询组成员、对外经贸大学涉外法治研究院常务副院长黄勇，中国人民大学法学院教授、中国法学会网络信息法学研究会副会长张新宝，北京互联网法院综合审判三庭庭长孙铭溪，北京市人民检察院第四检察部副主任陈禹橦等专家发表了权威观点，贝壳集团首席合规官、副总裁陈岩受邀出席大会，并作《优化平台规则透明度的几点思考》主题演讲。

陈岩先生认为，平台企业能够通过提高社会资源配置效率、发挥技术和资源优势，来解决高质量发展的一些关键堵点。而作为全国统一大市场的组成部分，平台企业更需要建立一套公平公正、符合中性市场观的平台治理体系，时刻以诚实守信、公平竞争、践行责任为核心理念，对接政策法律、政府监管、社会监督及消费者需求，适应国家新时代发展要求。贝壳承诺，坚决维护公开透明的平台规则，坚持发展公平有效的平台治理，为消费者“安居”奋斗，为服务者“乐业”奋斗，为同行者“成长”奋斗。

会上，中国互联网协会常务副秘书长陈家春、中国互联网协会副秘书长裴玮，与贝壳、腾讯、京东、抖音、新浪等企业联合发布《加强互联网企业廉洁文化建设倡议》，引导和督促互联网企业廉洁文化建设，增强互联网企业廉洁自律意识，共同营造风清气正、健康向上的互联网产业生态。

(责编：董童、高雷)

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