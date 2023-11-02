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商务部：第六届进博会企业展览面积创新高 达36.7万平方米

2023年11月02日16:31 | 来源：人民网
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人民网北京11月2日电 （记者孙红丽）11月2日，在商务部举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷介绍了第六届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）的筹备情况。

束珏婷表示，第六届进博会将于11月5日至10日在上海全面线下举办。目前，筹备工作已基本就绪。本届进博会有不少值得期待的亮点。

一是新老朋友如约而至。来自154个国家、地区和国际组织的来宾将齐聚本届进博会。国家展有72个国家和国际组织集中展示。企业展吸引来自128个国家和地区的3400多家企业参展。已注册的专业观众近41万名。虹桥论坛参会规模预计将超过8000人，300多名重量级嘉宾将在论坛上分享观点、交流研讨。

二是展览展示量质齐升。企业展展览面积创新高，达36.7万平方米，特装展台面积占比近95%。参展的世界500强、行业龙头企业以及创新型中小企业，数量均为历届之最，创新孵化专区展览面积和项目数量较上届增加一倍。

三是虹桥论坛内容丰富。本届虹桥论坛在举办开幕式（主论坛）、“投资中国年”峰会等重要活动的同时，将围绕“开放发展”“开放合作”“开放创新”“开放共享”四大板块，举行22场分论坛。论坛将发布《世界开放报告2023》及最新世界开放指数，联合国贸发会议等机构也将发布相关专业报告。

四是各类活动精彩纷呈。将组织外资企业圆桌会、全球CEO巡馆等活动，开展专业配套、人文交流等逾千场丰富多彩的现场活动，放大展会综合溢出效应。

“此外，我们还将持续完善服务点位布局，优化大会标识设置，提升证件使用便利性，强化餐饮服务能力，进一步提升参展参会人员的综合服务体验。”束珏婷说。

(责编：孙红丽、吕骞)
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