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业内：加强互联网基础资源支撑 助力数字中国建设

2023年11月10日16:52 | 来源：人民网
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人民网北京11月10日电 （焦磊）互联网的普及，促使数字经济日益成为经济发展的新模式，随着大数据、云计算、人工智能等数字技术加速创新，也为数字经济的繁荣增添强大驱动力。

根据2023年世界互联网大会乌镇峰会发布的《世界互联网发展报告2023》和《中国互联网发展报告2023》两本蓝皮书数据显示，从2012年到2022年，中国数字经济规模从11万亿元增长到50.2万亿元。

纵观近几届乌镇峰会，“数字”一直是核心议题。而无论是建设包容、普惠、有韧性的数字世界，还是构建网络命运共同体，都离不开以IP地址、域名等为代表的互联网基础资源的支撑。

据了解，为了解决早期互联网IP地址难以记忆的问题，被誉为互联网“门牌号”的域名应用而生。而域名最初是用英文表示，例如.com、.net等，不便于非英语人群接入互联网。为了体现互联网的包容性、普惠性，2011年6月，ICANN（互联网名称与数字地址分配机构）正式通过新通用顶级域批案，任何公司、机构都有权向ICANN申请新的通用顶级域名。

经过不断发展，以“.中国”、“.手机”等为代表的中文域名从无到有，建立了通行于全球的技术规范和标准，为我国数字经济的发展壮大奠定了安全可靠的基石。

业内分析认为，作为我国域名体系的中文域名，由于其纯中文属性，能与企业名、品牌名、商标名保持一致。在数据量激增的数字经济时代，中文域名便于企业提升品牌辨识度及知名度，降低用户的记忆和访问门槛，是连接企业与用户沟通互动的桥梁。中文域名对于帮助英文弱势群体融入信息社会，促进互联网普遍服务和创新发展具有重要意义。

“.手机”域名注册管理机构副总裁李晖表示，数字化转型已成为企业高质量发展的“必修课”，“.手机”域名为品牌打造易于识别记忆的中文标识，并为企业的各种移动应用提供统一的入口，从而赋能品牌数字化升级，着力提升企业线上化、数字化、智能化的经营管理能力。

近年来，在网络强国、数字中国建设的驱动下，政策对中文域名的支持力度不断走深向实。《“十四五”信息通信行业发展规划》提出，“完善中文域名应用环境，进一步推动中文域名推广应用”，指明了“十四五”期间进一步推动中文域名发展的重要途径。

当前，中文域名的创新发展步入快车道，越来越多的企业开始将中文域名作为品牌数字化升级、讲好品牌故事的重要方式。例如，在浏览器直接访问“乌镇峰会.手机”，即可统一查看乌镇峰会的公众号、官网、官微等各种应用，“云”上直通大会。

李晖表示，推进包括中文域名在内的多语种域名应用，将在缩小全球数字鸿沟、提升网络包容性和多样性、构建网络空间命运共同体的进程贡献更多中国方案、中国智慧和中国担当。

(责编：王连香、高雷)
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