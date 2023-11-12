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新模式加速业态融合 我国网络零售彰显新活力

王绍绍
2023年11月12日11:19 | 来源：人民网
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近年来，数字技术持续赋能零售业态创新，零售交易活动不断突破时空限制。消费者线上交易平台下单商品，线下实体零售商通过三方或自有物流执行配送上门的服务，30—60分钟的配送时效……即时零售作为新型零售业态之一，不断推动零售行业线上线下加速融合，释放消费潜力，促进平台和线下零售商合作共赢。

数据显示，近年来，即时零售一直保持50%以上的年均增速。2022年市场规模达到5042.86亿元，预计2025年即时零售市场规模将达到2022年的3倍。

今年的中央一号文件首次明确提出“大力发展共同配送、即时零售等新模式”。即时零售通过打通线上线下销售渠道、缩短配送时间，提升了本地零售供给能力，释放了居民多元消费需求，成为消费市场提质扩容，畅通国内大循环的重要助力。

“技术变革给零售业生产端和消费端都带来巨大变化。”业内专家表示，社交电商、垂直电商等新业态不断涌现，即时配送零售等到家模式蓬勃发展，推动零售行业线上线下加速融合。线下零售主动拥抱线上，在方便消费者的同时，也把线上流量转化成为新的订单来源。

市场规模高速增长背后，即时零售还呈现出商品品类日益丰富、服务区域不断拓展、服务客群持续扩大、消费场景更加多元的发展趋势。

今年“双11”开门红期间，即时零售平台数码家电、美妆个护销售增长迅速。“即时零售已成为一种确定性较高的生活方式，在‘双11’这样的促销节点，全品类繁荣的爆发趋势更为显著。”业内相关负责人表示。

在今年“专属于线下实体门店的双11”中，美团闪购推出了最快30分钟送达、24小时营业、准时宝慢必赔等保障，进一步提升了消费者服务体验。

企业服务升级，供给增加，有助于驱动消费者购物热情，让用户享受到更优质的即时零售购物体验。“通过即时享用的服务和有情感的服务，即时零售可以带来新的体验点，并给消费者创造差异价值。”美团高级副总裁、到家事业群总裁王莆中表示。

国家发改委此前发布的《关于恢复和扩大消费的措施》提到，完善农村电子商务和快递物流配送体系。大力发展农村直播电商、即时零售，推动电商平台和企业丰富面向农村的产品和服务供给。壮大数字消费。发展即时零售、智慧商店等新零售业态。

“即时零售依托互联网交易平台，既是零售新业态，也是消费新模式。”商务部流通产业促进中心副主任武传亮认为，即时零售在畅流通、促消费、保民生等方面发挥重要的作用。

相较传统零售业态，即时零售通过线上线下深度融合，丰富了“多快好省”内涵，整合了商品品类的多，突出履约方式的快，匹配产品质量的好，附加省时省力的省。基于市场需求旺盛，技术、基础设施供给充足，供需两侧共同推动即时零售高速扩容发展。

商务部研究院电商所在此前发布的《即时零售行业发展报告（2023）》中指出，发展即时零售有助于加快传统零售业数字化转型，推动县域经济发展，促进消费提质扩容，增加就业渠道，加快数实融合。未来，即时零售发展将呈现全天候消费、全场景渗透、全品类创新、全地域覆盖、全供应链管理以及全流程数字化六大趋势。

“即时零售等新业态蓬勃发展，推动零售行业线上线下加速融合，有望成为新的消费增长点。”商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇说，要进一步完善行业标准，为即时配送行业健康发展营造良好环境，更好保障消费者权益；统筹推进现代流通体系建设，进一步发挥即时配送的积极作用，在更好满足消费者需求的同时，进一步促进消费潜力释放、助力消费升级。

(责编：乔业琼、高雷)
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