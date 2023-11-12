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业界：探索ESG价值创造路径 推动标准精细化特色化

2023年11月12日15:32 | 来源：人民网
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人民网北京11月12日电 （欧阳易佳）近年来，全球市场对ESG信息披露的需求不断增长。为什么要进行ESG信息披露，需要遵循哪些标准与准则？

“ESG披露正在从‘选择题’变为‘必答题’”“相关法律法规和准则有待进一步精细化”“我们要讲好ESG的‘中国故事’”。在近日举办的“金融街论坛平行论坛——第二届国家‘双碳’战略与ESG高峰论坛”上，参会嘉宾表示，当前我国经济正在经历深刻的转型与变革，环境与发展进行深层次连接。践行ESG理念，对于推动我国高质量发展具有积极意义。

推动“双碳”与ESG领域的研究和实践

ESG，即Environmental(环境)、Social(社会)和Governance(公司治理)的缩写，是关注企业非财务绩效的投资理念和评价标准。

中国经济体制改革研究会会长、国家发展改革委原副主任彭森表示，绿色发展、社会责任及治理效能等核心内容与新发展理念不谋而合，引入ESG标准和实践能够更好地推动绿色发展，提升企业的社会责任意识，加强企业治理效能，实现经济、社会和环境的协同发展。

围绕“双碳”战略与现代产业建设的关系，全国社保基金理事会原副理事长陈文辉认为，“双碳”战略对我国具有重大意义，其既是当前推进可持续发展（ESG）重要的抓手，更将从价值观、生产生活方式等方面，带来一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。 “双碳”战略将强有力地推进我国现代产业建设，同时应当高度重视科技创新的关键作用。此外，金融支持“双碳”战略使命重大、义不容辞，要推动“科技、产业、金融”的良性循环。

中国人民银行研究所副所长雷曜表示，全球可持续信息披露准则标准发展迅速为绿色投资提供了新契机，我国应兼收并蓄做好中国版可持续披露准则的研究工作，要强化科技创新，推动可持续披露工作的数字化、标准化和智能化。推动金融机构开展环境信息披露，有利于带动和促进实体经济的项目提高信息披露质量，提升环境信息披露的强制性和规范性，增强绿色金融市场的融合度。

“ESG投资已成为全球共识和资本关注的重要策略之一，但在ESG评级等议题上仍存在分歧。”有业界人士建议，我国在构建ESG体系中的影响力和话语权日益重要，要围绕绿色、低碳、ESG、金融科技等领域，搭建金融机构、实体企业、第三方机构、政策部门和学术机构的交流互动平台，寻找生态、社会和企业实现绿色、低碳、成长之道，推动ESG和可持续发展。

信息披露要与国际接轨也要体现中国特色

“‘双碳’目标和ESG发展是各地政府、企业、研究机构和社会团体关注的重大议题。ESG作为衡量企业长期可持续发展的重要指标，对企业的声誉并获得社会支持具有重要影响。未来ESG信息披露的要求越来越高、越来越严格，企业宜充分利用ESG工具来指导长期发展战略、提升企业长期可持续发展的内生动力。” 腾讯集团碳中和高级顾问吕学都说。

今年6月，国际可持续准则理事会（ISSB）发布首批可持续披露准则：《国际财务报告可持续披露准则第1号——可持续相关财务信息披露一般要求》（简称“S1”）和《国际财务报告可持续披露准则第2号——气候相关披露》（简称“S2”），与会嘉宾也围绕这两项准则进行了深入讨论。

北京绿色交易所董事长王乃祥表示，S1、S2两项准则的发布为各国建立一致的ESG信息披露和报告标准，为提高企业的ESG披露的可比性和透明度，拓宽企业融资渠道，降低投资者风险等提供了参考。交易所作为连接投资者和企业的桥梁，正积极推动全国温室气体自愿减排交易中心的建设，搭建“双碳”管理的公共平台和绿色金融基础设施，以更好的服务ESG服务生态体系建设。

汉坤律师事务所合伙人权威表示，国内ESG合规的法规要求主要集中在环境方面，在社会和治理方面的法规相对零散。由于执法力度整体较为缓和，虽然一些法规对金融机构设定了完善的ESG合规要求，但落地的程度还相对有限，企业决策层可能难以量化ESG合规工作的违法成本，进一步投入合规力量的意愿较为有限。

雷曜表示，应兼收并蓄，做好中国版可持续披露准则的研究工作。他说：“中国版可持续披露准则应该与国际标准积极趋同，这样有助于降低跨国经营投资的制度成本，有效应对潜在的绿色贸易壁垒。但‘趋同不等于等同’，中国的可持续披露准则应彰显中国特色，服从中国法律的有关要求。”

还有参会嘉宾建议，要加强ESG生态中的基础设施建设，借助ESG研究机构、评级机构、数据服务机构等第三方力量，不断推动ESG信息披露效力的提升。

(责编：乔业琼、高雷)
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